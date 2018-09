Cagliari-Milan, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Dopo la sosta dedicata alla prima serie di incontri della Nations League, torna la Serie A con le partite della quarta giornata di campionato. Uno dei match più interessanti si giocherà questa sera alle ore 20.30 e metterà di fronte Cagliari e Milan. Le due formazioni arrivano da altrettante importanti vittorie. Gli isolani due settimane fa riuscirono a sbancare il campo di Bergamo, mentre i rossoneri si aggiudicarono con il punteggio di 2-1 il big match contro la Roma.

Alla Sardegna Arena, dunque, si attende grande spettacolo tra due squadre che proveranno a conquistare punti importanti per rilanciarsi in classifica. La squadra allenata da Rolando Maran ha collezionato 4 punti dopo il brutto ko iniziale in quel di Empoli, mentre i ragazzi di mister Gennaro Gattuso (che avevano saltato la prima giornata contro il Genoa) hanno perso 3-2 a Napoli e, come detto, superato con merito la Roma.

Che undici vedremo in campo? Se per i rossoblù i dubbi sono ridotti a zero, per il Milan qualche ballottaggio sarà sciolto solamente nell’imminenza della sfida, dopo aver valutato le condizioni dei giocatori che hanno disputato i match delle rispettive Nazionali. Per il Cagliari non dovrebbe essere toccato il 4-3-1-2 con la linea difensiva composta da Srna, Klavan, Romagna e Padoin davanti a Cragno, quindi i tre mediani Castro, Bradaric e Barella, con Ionita a sostegno di Sau e Pavoletti. Unico dubbio proprio tra Sau e Farias che scalpita in panchina. Il Milan, invece, continuerà con il consueto 4-3-3 con Calabria, Musacchio (ancora preferito a Caldara) Romagnoli e Rodriguez a protezione di Donnarumma, quindi in mezzo al campo Biglia sarà coadiuvato da Kessiè e Bonaventura, mentre in attacco Suso e Calhanoglu dovranno fornire i palloni giusti a Higuain.

Cagliari-Milan avrà il fischio d’inizio alle ore 20.30 (nei match serali non si inizia più alle ore 20.45 come nelle ultime stagioni) e sarà visibile in diretta ed esclusiva solamente su Sky, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport SerieA (canale 202) dove è prevista una replica alle ore 03.15. L’incontro della Sardegna Arena sarà, quindi, visibile anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire l’azione anche su smartphone, pc o tablet.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match valevole per la quarta giornata di campionato di Serie A, per non perdervi nemmeno un secondo dell’attesissimo Cagliari-Milan.

Foto: calhanoglu milan serie a calcio cristiano barni / Shutterstock.com