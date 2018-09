Boxe, Canelo-Golovkin: spettacolo e lotta pura, verdetto discusso. Il Mondiale dei pesi medi incanta, ci sarà il terzo atto?

Doveva essere un match spettacolare e così è stato, proprio come quello di dodici mesi fa concluso con un discusso pareggio. La “rivincita” tra Gennady Golovkin e Canelo Alvarez era particolarmente attesa tra gli appassionati, il Mondiale dei pesi medi per le sigle WBC, WBA, IBO andato in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. Il verdetto, però, ancora una volta, è stato particolarmente discusso, il messicano si è imposto ai punti: 115-113 per Dave Moretti e Steve Weifeld, 114-114 per Glenn Feldman e nuove discussioni su chi abbia davvero meritato il successo anche perché il pugile asiatico è a tratti sembrato più incisivo e più concreto sul ring, palesando una migliore tecnica e una classe più cristallina.

Il trionfo del 28enne è arrivato in volata, ha avuto dalla sua il merito di tenere il centro del ring e di incassare i potenti dritti e i ficcanti ganci sinistri del kazako che ha fatto di tutto per conservare le cinture iridate e che invece ha subito la sua prima sconfitta in carriera. Golovkin ha avuto il merito di forzare la mano nelle ultime due riprese ma non è bastato per convincere i giudici a premiarlo o quantomeno a sancire un nuovo pareggio. Il GGG si è dovuto arrendere non accettando il verdetto e protestando animatamente mentre Canelo torna sul tetto del Pianeta dopo sette anni dalla prima volta. Sicuramente la saga non è finita qui, i due pugili potrebbero dare vita a un terzo incontro in futuro e lo spettacolo sicuramente non mancherà.