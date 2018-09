Boxe: Canelo Alvarez sconfigge ai punti Gennady Golovkin nel match stellare per il Mondiale dei pesi medi

Una notte da urlo quella alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Stati Uniti) che ha visto confrontarsi in uno uno dei match più attesi della stagione per tutti gli appassionati di boxe il kazako Gennady Golovkin e il messicano “Canelo” Alvarez. Un incontro dal sapore di rivincita per “Canelo”, dopo il discusso pareggio dell’anno scorso in un combattimento inizialmente programmato a maggio ma poi posticipato a causa della positività al doping dello stesso messicano.

Ebbene nella sfida che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi per quanto concerne le sigle WBC, WBA, IBO, è stato Alvarez a prevalere con verdetto “majority decision“: Daev Moretti ha segnato 115-113 per il messicano; Jude Glenn Feldman ha assegnato un pari (114-114) ed infine Steve Weisfeld ha segnato 115-113 per Alvarez, sancendo il successo del 28enne nativo di Guadalajara non senza qualche polemica visto che l’andamento dell’incontro era stato decisamente equilibrato ed il campione kazako, detentore dei tre titoli iridati, era convinto di essersi imposto.

Nei primi round Golovkin ha usato molto il suo jab mettendo in difficoltà in alcune occasioni l’avversario, colto alla sprovvista. Tuttavia con il passare delle riprese, la forza e la determinazione di “Canelo” sono venute fuori, facendo breccia nella difesa del pugile dell’Est, sfruttando anche la sua resistenza e la propria dinamicità. Potenza contro velocità: su questa lunghezza d’onda si è articolato il match con il kazako che negli ultimi tre round ha imposto il suo ritmo, pressando con il suo maggior allungo il rivale. Tuttavia, Alvarez ha saputo rispondere colpo su colpo alla “raffica di fuoco” del campione, non dando mai l’impressione di vacillare.

“Ho mostrato la mia vittoria con fatti. Sono orgoglioso di me stesso perché ho vinto questa battaglia ed il mio è stato un successo chiaro“, le parole a caldo del vincitore. “Canelo” ha così ottenuto il suo 50esimo successo infliggendo a Golovkin, trionfatore 38 volte in 39 confronti prima del combattimento di Las Vegas, una sconfitta significativa anche per questo, tenendo conto del suo ruolino di marcia (5 terminati nel corso del primo round, 8 durante il secondo e 6 all’interno del terzo per citare alcune delle sue statiche).