Beach volley, World Tour 2019 Qinzhou. Menegatti e Orsi Toth: inizia dalla Cina la rincorsa alla qualificazione olimpica

E’ quella composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la prima coppia italiana ad iniziare il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici 2020. Il lungo viaggio inizia da Qinzhou, in Cina, con un torneo 3 Stelle che distribuisce un discreto numero di punti e nel quale le italiane sono teste di serie numero 3. Il torneo apre la serie di appuntamenti autunnali che prevede due tornei in Cina, uno molto importante a Las Vegas e uno in Messico.

Un paio di coppie statunitensi e altrettante brasiliane, oltre alle padrone di casa Wang Xue, le avversarie più pericolose per Menegatti/Orsi Toth che inizieranno la loro avventura domattina alle 7.30 ora italiana contro le rappresentanti di Vanuato Pata/Toko, coppia abbordabile per le italiane, anche se Pata (ma in coppia con Matauatu) vanta alcuni ottimi risultati nel World Tour. Nell’altra sfida del girone sono di fronte la coppia thailandese Radarong/Hongpak e le svizzere Caluori/Gerson. Si gioca anche in campo maschile con i cinesi Gao/Li teste di serie numero 1, poi i serbi Basta/Kolaric e i belgi Koekelkoeren/Van Walle. Non ci sono azzurri in tabellone.

Qualificazioni torneo femminile: Angela/Carol Horta (Bra)-Bye, Ishitsubo/Shiba (Jpn)-Soria/Carro (Esp) 1-2 (22-20, 18-21, 7-15), Wiesmeyr/Friedl (Aut)-Syrtseva/Moiseeva (Rus) 0-2 (17-21, 13-21), Lunina/Samoday (Ukr)-Udomchavee/Yodsaphat (Tha) 2-1 (15-21, 21-12, 15-13), Kendall/Laird (Aus)-Bye, Cruickshank/Dunn(Can)-Suen/Yuan Lvwen (hn) 1-1 (25-23, 18-21, 2-4), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Gordon/Marcelle (Can) 2-0 (21-14, 21-19), Bye-Reeves/Howard (Usa),

Semifinali gruppi femminili. Pool A: Wang/Xue (Chn)-Lunina/Samoday (Ukr), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Kou/Liu (Tpe). Pool B: Sponcil/Claes (Usa)-Syrtseva/Moiseeva (Rus), Dowdy/Pollock (Usa)-Richard/Placette (Fra). Pool C: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Pata/Toko (Van), Radarong/Hongpak (Tha)-Caluori/Gerson (Sui). Pool D: Flint/Day (Usa)-Bai/Yuan Lvwen (Chn), Suzuki/Kumada (Jpn)-Jupiter/Chamereau (Fra). Pool E: Josi/Lili (Bra)-Soria/Carro (Esp), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Lin/Zhu Lingdi (Chn). Pool F: Wang/Xia (Chn)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol). Pool G: Ukolova/Birlova (Rus)-Kendall/Laird (Aus), Strbova/Dubovcova (Svk)-Kubickova/Kvapilova (Cze). Pool H: Amaranta/Lobato (Esp)-Reeves/Howard (Usa), Futami/Hasegawa (Jpn)-Angela/Carol Horta (Bra)

Qualificazioni torneo maschile: Plantinga/Nusbaum (Can)-Bye, Retterholt/Solhaug (Nor)-Iemelianchyk/Denysenko (Ukr) 0-2 (19-21, 17-21), Myskiv/Samoday (Rus)-Burnett/Guehrer (Aus) 2-0 (21-19, 21-19), Yan/Li (Chn)-Mermer/Ozdemir (Tur) 2-0 (21-0, 21-0), Dickson/Ferguson (Aus)-Nu/Yang (Chn) 1-2 (21-12, 19-21, 10-15), Popov/Gordieiev (Ukr)-Krou/Rowlandson (Fra) 2-0 (21-19, 21-18), Nishimura/Koshikawa (Jpn)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn) 0-2 (16-21, 9-21), Bye-Hasegawa/Shimizu (Jpn)

Semifinali gruppi maschili. Pool A: Gao/Li (Chn)-Popov/Gordieiev (Ukr), Aye/Gauthier-Rat (Fra)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra). Pool B: Basta/Kolaric (Srb)-Nu/Yang (Chn), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Oscar/Luciano (Bra). Pool C: Koekelkoren/van Walle (Bel)-Yan/Li (Chn), Durant/Schumann (Aus)-Bercik/Dumek (Cze). Pool D: Seidl/Waller (Aut)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn), McHugh/Schubert (Aus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus). Pool E: Bergmann/Harms (Ger)-Iemelianchyk/Denysenko (Ukr), Tigrito/Charly (Ven)-Takahashi/Gottsu (Jpn). Pool F: Patterson/Slick (Usa)-Nishimura/Koshikawa (Jpn), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Plantinga/Nusbaum (Can). Pool G: Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Krou/Rowlandson (Fra), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Hasegawa/Shimizu (Jpn). Pool H: Nõlvak/Tiisaar (Est)-Myskiv/Samoday (Rus), Bourne/Crabb (Usa)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn).