Beach volley, World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio: c’è anche Roma (da confermare) una settimana prima del Mondiale

L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito mondiale, il cui calendario provvisorio è stato reso noto oggi dalla Fivb. Cinquantuno appuntamenti da fine settembre, cinque continenti coinvolti e mancano ancora tanti tornei a 1 e 2 stelle che si terranno in Europa con l’organizzazione congiunta Cev-Fivb e il Campionato Europeo, la cui sede e data deve essere ancora comunicata. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e chi vorrà qualificarsi per Tokyo 2020 dovrà sottoporsi ad un vero e proprio Tour de Force, da febbraio (Fort Lauderdale) a settembre quando verosimilmente sarà collocata la Finale del World Tour, ancora non fissata.

Il Campionato Mondiale Under 21 si disputerà proprio in contemporanea con il torneo romano a fine giugno a Samila Beach in Thailandia. Si tratta di un calendario provvisorio che potrà subire ancora tanti cambiamenti ma molte di queste date e location sono destinate a diventare definitive:

30 settembre-4 ottobre 2018: Qinzhou, China – 3-star – Double gender

2-5 ottobre 2018: Bandar Torkaman, Iran, 1-star, Men

9-12 ottobre 2018: Babolsar, Iran, 1-star, Men

10-14 ottobre 2018: Yangzhou, China, 4-star – Double gender

16-19 ottobre 2018: Bandar Anzali, Iran, 1-star, Men

17-21 ottobre 2018: Las Vegas, USA, 4-star, Double gender

24-28 ottobre 2018: Chetumal, Mexico, 3-star, Women

29 novembre-2 dicvembre 2018: Ljubljana, Slovenia, 1-star, Double gender

2-6 gennaio 2019: The Hague, Netherlands, 4-star, Double gender

17-20 gennaio 2019: Visakhapatnam, India, 1-star, Double gender

5-10 febbraio 2019: Fort Lauderdale, USA, 5-star (Beach Major Series), Double gender

13-17 febbraio 2019: Florida (city TBD), USA, 3-star, Double gender

21-24 febbraio 2019: Phnom Penh, Cambodia, 2-star, Women

6-10 marzo 2019: TBC Sydney, Australia, 4-star – Double gender

7-10 marzo 2019: Kg Speu, Cambodia, 1-star, Men

12-16 marzo 2019: Doha, Qatar, 4-star, Men

20-24 marzo 2019: Texas (city TBD), USA, 3-star, Double gender

21-24 marzo 2019: Siem Reap, Cambodia, 2-star, Men

4-7 aprile 2019: Battambang, Cambodia, 1-star, Women

8-11 aprile 2019: Satun, Thailand, 1-star, Double gender

11-14 aprile 2019: Langkawi, Malaysia,1-star, Double gender

24-28 aprile 2019: Xiamen, China, 3-star, Double gender

25-28 aprile 2019: Bangkok, Thailand, 1-star, Double gender

1-5 maggio 2019: Kuala Lumpur, Malaysia, 3-star, Double gender

8-12 maggio 2019: Los Angeles (exact location TBD), USA, 4-star, Double gender

8-12 maggio 2019: TBC Lucerne, Switzerland, 3-star, Double gender

9-12 maggio 2019: Tuan Chau Island, Vietnam, 1-star, Women

15-19 maggio 2019: Itapema, Brazil, 4-star, Double gender

22-26 maggio 2019: Jinjiang, China,4-star (TBC), Double gender

23-26 maggio 2019: Manila, Philippines, 1-star, Double gender

29 maggio-2 giugno 2019: Ostrava, Czech Republic, 4-star, Double gender

30 maggio-2 giugno 2019: TBC Nanjing, China, 2-star, Women

5-9 giugno, 2019: Alexandria, Egypt, 4-star, Women

6-9 giugno, 2019: Singapore, Singapore, 2-star, Double gender

12-16 giugno, 2019: Warsaw, Poland, 4-star, Double gender

13-16 giugno, 2019: TBC Nantong, China, 2-star, Women

19-23 giugno 2019: TBC Roma, Italy, 5-star, Double gender

19-23 giugno, 2019: FIVB Beach Volleyball U21 World Championships, Samila Beach, Thailand

27-30 giugno 2019 Miguel Pereira, Brazil, 1-star, Double gender

28 giugno-7 luglio 2019: FIVB Beach Volleyball World Championships, Hamburg, Germany, Double gender

4-7 luglio 2019: Qidong, China, 2-star, Double gender

9-14 luglio 2019: Gstaad, Switzerland, 5-star (Beach Major Series), Double gender

11-14 luglio 2019: Daegu, Korea, 1-star, Women

17-21 luglio 2019: Espinho, Portugal, 4-star, Double gender

17-21 luglio 2019: Edmonton, Canada, 3-star, Double gender

18-21 luglio 2019: Ulsan, Korea, 1-star, Women

24-28 luglio 2019: Tokyo, Japan, 4-star, Double gender

31 luglio-4 agosto 2019: Vienna, Austria, 5-star (Beach Major Series), Double gender

14-18 agosto 2019: Moscow, Russia, 4-star, Double gender

21-24 agosto 2019: Salalah, Oman, 1-star, Men

21-24 agosto 2019: Rubawu, Rwanda, 1-star, Double gender













Foto Fivb