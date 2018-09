Basket, Supercoppa Italiana 2018: semifinale Milano-Brescia. Programma, orario e tv

Domani il basket italiano assegnerà il primo trofeo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si gioca la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia.

Grande attesa per la seconda semifinale della manifestazione che metterà di fronte i Campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano e i padroni di casa della Germani Basket Brescia, arrivati in finale lo scorso anno in Coppa Italia. Si tratta anche della rivincita della semifinale Scudetto della passata stagione, quando a vincere fu Milano, che sbancò per due volte la casa della Leonessa, imponendosi per 3-1 nella serie.

Il programma della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2018

Sabato 29 Settembre 2018

Ore 20.45: A|X Armani Exchange Milano-Germani Basket Brescia

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: Tutte le partite della Supercoppa saranno trasmesse in diretta ed esclusiva da Eurosport 2 HD. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming tramite il servizio di Eurosport Player.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo