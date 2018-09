Basket, Champions League 2018-2019: Cantù comincia il suo cammino europeo ospitando il Szolnoki Olaj

Ancora una volta Italia-Ungheria, ma questa volta il palcoscenico è quello dei preliminari della Champions League 2018-2019. Domani sera (ore 20.30), infatti, al PalaDesio si disputerà il match tra Red October Cantù e Szolnoki Olaj. E’ l’andata del primo turno, mentre sabato ci sarà il ritorno in Ungheria.

Sarà importante vincere in casa con un buono scarto, perchè in terra ungherese non sarà facile, come ha dimostrato lunedì l’Italia di Meo Sacchetti. La vincente di Cantù-Szolnoki affronterà poi quella che uscirà dallo scontro tra AEK Larnaca ed Antwerp Giants. Chi passerà questi due turni finirà nel gruppo C dove sono presenti: i tedeschi del Bamberg, i cechi del Nymburk, i greci dell’Aek Atene, i francesi del Djon, gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme, gli spagnoli del Fuenlabrada e i lituani del Lietkabelis. Un vero e proprio girone di ferro.

Le buone notizie per Cantù sono quelle del recupero di Ike Joseph Udanoh. Il capitano è già stato provato da coach Pashutin nell’amichevole disputata contro i campioni di Svizzera dell’Olympic Friburgo. Il centro americano è sicuramente uno dei punti di forza della Red October ed il suo rientro è veramente importantissimo. Grande attesa per Frank Gaines, anche lui tra i neo arrivati e che si è messo in mostra proprio contro gli elvetici con 19 punti e il titolo di miglior giocatore.

Nel Szolnoki Olaj si rivedranno alcuni giocatori visti lunedì contro l’Italia. La squadra campione di Ungheria ha in David Vojvoda l’uomo di punta. Dopo una grande prestazione contro gli azzurri (25 punti) Vojvoda vuole ripetersi contro Cantù e la difesa brianzola dovrà essere brava a non farlo entrare in ritmo. Altra faccia già vista è quella di Szilard Benke, autore di nove punti nella sfida delle Qualificazioni Mondiali. Altri pericoli per Cantù sono rappresentati dal centro croato Luksa Andric e dalla la guardia americana Jaylin Airington.

Cantù spera di confermare il buon momento del basket italiano. Obiettivo vincere per una Red October che sogna di tornare nel grande basket europeo.













Credit: Ciamillo