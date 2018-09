Baseball, Super6 2018: Italia-Germania. Programma, orari e tv

Domani alle 11:00 ci sarà il debutto della nazionale italiana di baseball nel Super6 2018, torneo che racchiude le sei migliori squadre d’Europa. Si tratta di test molto importanti e prestigiosi, utili soprattutto a capire qual è la condizione fisica rispetto agli altri team in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come già annunciato dal manager Gilberto Gerali, ci aspetta un’Italia un po’ diversa da quella ammirata nella Haarlem Week, con qualche cambio, ma con la stessa voglia di far bene in quella che sarà la competizione più importante dell’anno.

Di seguito tutte le informazioni su Italia-Germania: orario di inizio, calendario completo e dove vederla.

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

11:00 Italia-Germania

ITALIA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta streaming sul sito baseballsoftball.tv.

emilio.ferrante@oasport.it

Foto: Oldmanagency-Comunicato FIBS