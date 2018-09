Badminton, Europei junior 2018: fuori tutti gli azzurrini in gara a Tallinn

Si è esaurita l’esperienza degli azzurrini del badminton agli Europei junior in corso a Tallinn, in Estonia: tutti gli atleti italiani sono stati infatti eliminati anche nei tabelloni individuali, dopo che nella competizione a squadre la nostra selezione era uscita nella prima fase a gironi.

Nel singolare maschile Enrico Baroni, numero 15 del seeding è uscito al primo turno per mano dello svedese Colin Hammarberg, che si è imposto 21-16 21-17. Giovanni Toti, numero 11, invece, ha superato in rimonta all’esordio lo slovacco Andrej Antoska per 9-21 21-18 21-19, poi è stato battuto dal danese Magnus Johannesen, bravo ad avere la meglio per 21-16 21-10.

Nel singolare femminile subito fuori Judith Mair, battuta dalla finlandese Julia Salonen per 21-12 21-10, mentre Katharina Fink ha battuto la lusitana Ana Fernandes in rimonta per 21-23 21-11 21-18, poi ha superato l’islandese Thorunn Eylands per 21-10 21-11, prima di cedere il passo all’ucraina Amastasiya Prozorova, numero 12, per 8-21 23-21 21-17.

Nel doppio maschile Simon Koellemann e Matteo Massetti hanno superato all’esordio gli austriaci Jannik Maczejka e Simon Ofner per 21-14 21-16, poi sono stati battuti dagli elvetici Yann Orteu e Minh Quang Pham per 26-24 21-18. Enrico Baroni e Giovanni Toti, coppia numero tre del seeding, dopo aver superato i lusitani Kevin Selvarajah e Rui Tremoceiro per 23-21 21-16, sono stati eliminati dai francesi Maxime Briot e Kenji Lovang per 22-20 21-16.

Nel doppio femminile eliminate subito sia Martina Corsini e Chiara Passeri, rimontate all’esordio dalle polacche Magdalena Kulska e Zuzanna Parysz per 19-21 21-15 21-14, che Judith Mair e Lisa Sagmeister, superate dalle inglesi Sian Kelly e Hope Warner col punteggio di 21-19 21-17.

Nel doppio misto Simon Koellemann e Lisa Sagmeister hanno superato all’esordio i norvegesi Trygve Ellingsen e Marie Christensen per 21-17 21-16, poi hanno battuto la coppia numero uno, composta dagli sloveni Ian Spiller e Petra Polanc per 21-19 21-17, prima di arrendersi ai tedeschi Matthias Kicklitz e Thuc Phuong Nguyen, vittoriosi con un doppio 21-15. Matteo Massetti e Judith Mair, dopo aver superato gli sloveni Domen Lonzaric e Marusa Vracar per 21-23 21-15 21-12, hanno ceduto il passo alla coppia numero due, formata dai bulgari Iliyan Stoynov e Hristomira Popovska con il punteggio di 21-14 21-5.













Foto: BadmintonItalia

roberto.santangelo@oasport.it