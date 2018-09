Atletica, RECORD DEL MONDO: Kevin Mayer firma l’impresa, il Messia del Decathlon! Crolla il primato di Eaton

Domenica 16 settembre entrerà nella storia dell’atletica leggera e passerà alla leggenda come la giornata dei primati. Dopo il Record del Mondo nella Maratona firmato da Eliu Kipchoge a Berlino, Kevin Mayer si consacra realizzando il Record del Mondo del decathlon a Talence (Francia). Impresa mastodontica del francese che è riuscito a fare meglio della prestazione monstre confezionata dal fuoriclasse Ashton Eaton ai Mondiali di Pechino 2015. Nel weekend il Campione del Mondo, che agli Europei era incappato in tre nulli nel lungo, è stato letteralmente sublime e ha toccato la fantasmagorica quota di 9126 punti, cioè 81 lunghezze in più dello statunitense (9045). Il transalpino è stato perfetto anche nella distribuzione del suo sforzo ottenendo 4563 punti nelle prime cinque fatiche di ieri e altrettanti oggi nella seconda parte di gara.

Il 26enne diventa così il quarto uomo a volare oltre la fatidica barriera dei 9000 punti (Roman Sebrle, Tomas Dvorak e appunto Ashton Eaton in passato). Il nuovo messia del decathlon non ha sbagliato praticamente nulla: personali sui 100 metri (10.55) e nel salto in lungo (7.80), eccellente 16.00 nel peso e solido 2.05 nell’alto, poi 48.42 sui 400 metri per chiudere la prima giornata e iniziare la seconda con un super 13.75 sui 110 metri nonostante 1.1 m/s di vento contrario. Il momento clou alla settima prova quando fa volare il disco a 50.54 superando così la tabella di Eaton per un solo punto. A quel punto Mayer mette il turbo: 5.34 nell’asta, 71.90 nel giavellotto e un durissimo 1500 metri chiuso in 4:36.11 per festeggiare un’impresa mitologica.

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com