Atletica, cambia la guida dell’Italia. Antonio La Torre nuovo DT, accettate le dimissioni di Baldini

Varata la composizione del nuovo staff tecnico dell’atletica italiana per il biennio 2019-2020 da parte del Consiglio Federale della FIDAL: dopo la fase di verifica avviata al termine dei Campionati Europei di Berlino, è stata individuata la squadra che avrà il compito di guidare gli atleti azzurri verso le Olimpiadi di Tokyo. Nuovo DT è Antonio La Torre, accolte le dimissioni di Stefano Baldini, assegnato un nuovo incarico ad Elio Locatelli.

Di seguito la composizione dello staff alla guida delle nazionali italiane:

• Direttore Tecnico: Antonio La Torre

• Vice Direttore Tecnico – settore Assoluto e attività di Sviluppo: Roberto Pericoli

• Vice Direttore Tecnico – settore Giovanile (attività Under 23-20-18): Antonio Andreozzi

• Direttore della Performance – conseguimento obiettivi e supporto al CSeR: Elio Locatelli

Nominati anche i seguenti responsabili delle attività, gestione e controllo:

• Velocità-Staffette: Filippo Di Mulo

• Ostacoli: Gianni Tozzi

• Salti, Lanci e Prove Multiple: Claudio Mazzaufo

• Marcia, Mezzofondo prolungato e Maratona: Antonio La Torre (ad interim)

A completamento della Direzione Tecnica, confermato anche il ruolo di Paolo Germanetto come responsabile della corsa in montagna, trail ed ultra distanze.

Alfio Giomi, numero uno dell’atletica italiana, ha dichiarato al sito federale: “Provo emozioni contrapposte perché da una parte c’è in me la soddisfazione per aver varato una struttura tecnica che considero ben articolata, di primissimo ordine sul piano professionale, e in grado di dare agli atleti e ai loro tecnici tutte le risposte necessarie all’ottenimento di risultati di vertice; ringrazio Antonio La Torre per essersi messo a disposizione, accettando un ruolo di grande responsabilità. Dall’altra parte, c’è l’amarezza per l’esito non soddisfacente dei Campionati Europei di Berlino, dai quali, alla luce dell’ottima stagione vissuta dai nostri atleti, ci attendevamo lecitamente qualcosa di più, e per le dimissioni di Stefano Baldini, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni come Direttore Tecnico delle squadre nazionali giovanili: la sua passione, la sua preparazione, sono tali che sono certo che non farà mancare mai il suo supporto all’atletica italiana”.

Antonio La Torre, 61enne milanese di origini foggiane, è cresciuto nella marcia ed è attualmente professore associato di scienze motorie all’Università di Milano. Vanta un curriculum interessante in cui figurano anche il ruolo di coordinatore tecnico della preparazione olimpica CONI e di consulenza della scuola dello sport. Il nuovo DT , ex referente del settore endurance all’interno della FIDAL, si autodefinisce un uomo a cui piace andare controcorrente e che conserva lo spirito del sessantottino.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Stefano Baldini

roberto.santangelo@oasport.it