Andrea Dovizioso, GP Aragon 2018: “Siamo veloci, ho ottime sensazioni. Potevo fare la pole position”

Andrea Dovizioso ha conquistato un secondo posto di lusso nelle qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è stato praticamente perfetto in sella alla sua Ducati e domani scatterà in prima fila, preceduto esclusivamente dal compagno di squadra Jorge Lorenzo. Prestazione importante da parte del vicecampione del Mondo che ha ribadito il suo eccellente stato di forma e ha risposto ancora presente in questa parte di stagione in cui le Rosse di Borgo Panigale stanno davvero volando mettendo in crisi Marc Marquez.

Andrea Dovizioso è sembrato estremamente raggiante ai microfoni di Sky al termine del turno di qualifiche: “Potevo fare anche meglio se non avessi trovato Alvaro Bautista nel giro buono. Proprio per quel motivo sono molto contento del risultato ottenuto, abbiamo fatto un altro passo in avanti nella FP4. Siamo molto veloci come mi aspettavo prima nel weekend e questo ti crea delle buone sensazioni. Ringrazio la squadra: partiamo forte e poi nel corso del weekend sappiamo sempre migliorarci. C’è stata melina in qualifica, nessuno voleva tirare per favorire gli altri e la situazione si è complicata ma io sono riuscito a trovare un buco e a sfruttarlo, peccato davvero per avere trovato Bautista altrimenti avrei potuto fare ancora meglio“.

Il centauro italiano si è poi dilungato: “Prima della qualifica sapevo che fare il giro era possibile, mi ero detto che potevo fare la pole position ma purtroppo siamo entrati tutti insieme. Ho dovuto superare Bautista ho fatto una staccata aggressiva. Siamo però veloci anche sul passo gara e ce la giocheremo per la gara. La differenza sarà fatta dall’usura delle gomme. Per domani io ho la mia idea e strategia, dovremo andare veloci ma consumando il meno possibile“.













Foto: Valerio Origo