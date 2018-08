Vuelta a España 2018, Tony Gallopin: “Una vittoria fantastica. Ho ottime gambe e proverò anche a fare classifica”

Oggi, nella settima tappa della Vuelta a España 2018, Tony Gallopin ha tirato fuori uno dei suoi colpi da maestro, riuscendo ad anticipare il gruppo con uno spettacolare attacco da finisseur negli ultimi chilometri. Il francese non è certo nuovo a questo tipo di azioni e quando sta bene è davvero difficile da battere.

Una vittoria che dà grande morale a Gallopin, che nell’intervista al termine della tappa ha analizzato così la sua prestazione: “È stata una vittoria fantastica. Battere corridori come Sagan e Valverde significa qualcosa. Fin dall’inizio avevo buone gambe. Gli ultimi 20 km sono stati davvero duri, con strade strette e discese tecniche. Abbiamo visto cadute e attacchi dei big, io sono rimasto sempre attento e ho aspettato il momento giusto per piazzare il colpo”.

Ora il corridore dell’AG2R-La Mondiale è quinto in classifica generale e proverà a centrare un buon piazzamento: “Vincere una tappa era parte del piano, ma l’idea è anche quella di fare una buona classifica. Ho perso peso, mi sono allenano in montagna e quindi ci proverò. Non ho nulla da perdere e se capiterà l’occasione proverò anche a cogliere un altro successo”.

Foto: Pier Colombo