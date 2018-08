Vuelta a España 2018: presentata la Bahrain Merida. Ion Izagirre sarà il capitano, Nibali punterà ai successi di tappa

Si sta completando il giro delle presentazioni delle formazioni che prenderanno il via da Malaga, il 25 agosto, alla prossima Vuelta a España. Oggi è stato il turno della squadra di Vincenzo Nibali, ovvero la Bahrain Merida, che punta sia alla classifica generale e sia a farsi vedere in qualche tappa.

Onorato dal dorsale n.1 Nibali sarà al via della corsa a tappe spagnola prima di tutto per accumulare km nelle gambe dopo la sfortunata caduta del Tour de France e la conseguente frattura alla decima vertebra. “Mi sto allenando solo da un paio di settimane e per questo ritengo che sia molto difficile puntare alla classifica generale. Vedrò giorno dopo giorno la mia condizione e spero di ben figurare in qualche tappa di montagna“, le dichiarazioni dello Squalo (fonte: cicloweb). L’obiettivo del siciliano sarà quello di venir fuori nell’ultima settimana e magari ottenere qualche successo parziale per uscire dalla Vuelta in condizione e puntare al Mondiale di Innsbruck (30 settembre) nel migliore dei modi.

Pertanto il capitano sarà lo spagnolo Ion Izagirre che, accompagnato dal fratello maggiore Gorka, sarà l’uomo di classifica della compagine. A completare la formazione mediorientale ci saranno Franco Pellizotti, all’ultimo Grande Giro in carriera probabilmente, i debuttanti Mark Padun e Hermann Pernsteiner, il passista-veloce iberico Iván García Cortina e lo sloveno Luka Pibernik.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo