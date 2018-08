Vuelta a España 2018: Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Málaga per il via ufficiale. Entrambi si cimenteranno nel Tour of Britain

Una notizia che ci si aspettava ed oggi è arrivata la conferma. Chris Froome non sarà al via della Vuelta a España 2018 e quindi non difenderà la vittoria del 2017 della corsa a tappe spagnola. Il corridore britannico, vincitore quest’anno del Giro d’Italia e terzo nel Tour de France, non sarà a Malaga (25 agosto).

Il “keniano bianco” ha optato infatti per essere protagonista sulle strade del Tour of Britain (2-9 settembre), dove parteciperà per la prima volta con la maglia del Team Sky. L’ultima presenza risale a nove anni fa. Inoltre ci sarà anche il vincitore della Grande Boucle, il gallese Geraint Thomas che, come il suo compagno di squadra, non si cimenterà nella Vuelta e vorrà festeggiare il suo trionfo in giallo nel migliore dei modi nella gara di “casa”. Come riporta cicloweb, il Team Sky avrà in squadra anche l’olandese Wout Poels che vanta tre vittorie di tappa in questa corsa.













Foto: Valerio Origo