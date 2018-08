Volley femminile, Italia terza alle Rabobank Series. Egonu e compagne battono la Turchia in amichevole verso i Mondiali

L’Italia chiude al terzo posto le Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-21; 25-22; 22-25; 25-16) nell’incontro che metteva in palio il terzo posto e hanno così chiuso la competizione con tre vittorie e due sconfitte, arrivate entrambe quando non hanno giocato le titolari. Oggi è scesa in campo la formazione tipo e infatti non c’è stata storia contro le anatoliche allenate da Giovanni Guidetti.

Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Lucia Bosetti e Mirima Sylla di banda, Anna Danesi e Cristina Chirichella al centro, Monica De Gennaro il libero. Le azzurre sono praticamente state sempre in controllo dell’incontro e hanno portato a casa la vittoria grazie anche ai 18 punti di Egonu, doppia cifra per Bosetti e Danesi (14 marcature a testa). La nostra Nazionale tornerà in campo il 22 agosto per la Gloria Cup, torneo di tre giorni contro Russia, Azerbaijan e Turchia a Belek.

Tabellino: Italia – Turchia 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-16)

ITALIA: Malinov 4, Danesi 14, Bosetti 14, Egonu 18, Chirichella 7, Sylla 12. Libero: De Gennaro. Pietrini 10. N.e: Ortolani, Nwakalor, Orro, Fahr, Lubian, Mingardi e Parrocchiale. All. Mazzanti

TURCHIA: Karakurt 2, Zehra 7, Isamiloglu 5, Senoglu 9, Arici 6, Ozbay 1. Libero: Akoz. Orge (L), Ercan, Baladin 3, Boz 12, Aydinogullari, Kalac 5. N.e: Erdem, Sahin, Sarioglu. All. Guidetti

Durata Set: 25’, 26’, 27’, 20’

Italia: 13 a, 12 bs, 14 m, 40 et.

Turchia: 8 a, 3 bs, 10 m, 28 et.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter