VIDEO Volley, un mese ai Mondiali in Italia! Il promo sulla Rai, gli azzurri verso l’evento

Manca un mese esatto ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata di pallavolo rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti della stagione e si svolgeranno nel nostro Paese (insieme alla Bulgaria esclusivamente per le prime due fasi), la nostra Nazionale va a caccia di un risultato di lusso insieme ad altre corazzate come Brasile, Francia, Russia, USA, Serbia, Polonia.

Da ieri sera sta andando in onda sui canali Rai il video promozionale dell’evento, sarà la tv pubblica a trasmettere tutte le partite dell’Italia su Rai Due e gli altri incontri su RaiSport in base al palinsesto. Il VIDEO, che vi proponiamo di seguito, è stato girato in Val di Fiemme dove gli azzurri stanno svolgendo i vari collegiali in preparazione all’evento.