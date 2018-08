US Open 2018, Roger Federer: “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno prossimo”

Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando l’operazione al legamento crociato anteriore a cui si è sottoposto il nipponico l’anno scorso e da cui ancora sta recuperando.

In questo senso il rossocrociato ha portato avanti la tradizione vincente sul cemento di Flushing Meadows che mai lo ha visto sconfitto al primo turno nelle sue partecipazioni: “Non ho mai perso una partita al primo turno agli US Open in 18 partecipazioni e non voglio che accada l’anno prossimo” (fonte: ubitennis), ha dichiarato Roger, spegnendo sul nascere qualunque riflessione su un suo ritiro a fine anno. Federer si sente integro fisicamente ed ha ancora tanta voglia di giocare per cui il giorno nel quale deciderà di appendere la racchetta al chiodo è ancora lontano.

Campi che a detta del campione di Basilea sono più lenti rispetto al passato e che portano ad una differenza preparazione del match: “Il punto si può costruire in maniera compiuta, se giochi un tennis d’attacco devi farlo con intelligenza. Tutto ciò può aiutare i migliori“, ha dichiarato lo svizzero. Un aspetto che favorirà l’approccio difensivo di Novak Djokovic e Rafael Nadal? Lo scopriremo presto.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock.com