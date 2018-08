US Open 2018, qualificazioni femminili: i risultati di giovedì 23 agosto. Martina Trevisan avanza all’ultimo turno, fuori Jessica Pieri e Jasmine Paolini

Sarà la sola Martina Trevisan a rappresentare l’Italia nell’ultimo turno delle qualificazioni femminili al tabellone principale dello US Open. La tennista fiorentina ha vinto una partita sudata ma preziosa contro l’americana Varvara Lepchenko, 118 della classifica ma con un passato da top 20.

L’azzurra sembrava poter prendere il volo quando in chiusura di primo set ha strappato il servizio alla sua avversaria per ben tre volte di fila, vincendo il parziale per 6-2. Poi, però, è stata lei a cedere la battuta per tre volte, perdendo troppo rapidamente il secondo set. Trevisan, però, ha avuto le forze per riprendersi e giocarsi tutto con grande forza d’animo, specie quando nel terzo si è trovata sotto di un break (3-1). La fiorentina è infatti risalita (4-4) e avuto la meglio in un finale al cardiopalmo, annullando prima un match point sul 5-4 per la sua avversaria, e facendo poi il break decisivo nel gioco seguente. Tra Trevisan e il primo tabellone principale di uno Slam c’è ora Kathinka von Deichmann, del Liechtenstein.

È crollata di schianto, invece, Jessica Pieri. La giovane azzurra, dopo un ottimo primo set in cui ha prevalso per 6-2 annullando la bellezza di sei palle break in un solo game, si è praticamente sciolta, cedendo alla cinese Lin Zhu per 6-2 6-1 nei successivi due set. Un peccato, considerando che il break con cui Pieri aveva iniziato il secondo set sembrava aver messo le cose in discesa. E invece ne è nato uno score impietoso, con Jessica che ha ceduto il servizio per ben quattro volte su sei turni di battuta.

Fuori in due set, invece, Jasmine Paolini, battuta per 7-5 6-2 dalla ceca Katerina Muchova. Il match è girato attorno al primo set: l’azzurra si è trovata avanti 4-1, poi sul più bello è crollata di schianto, cedendo tre break consecutivi che le sono costati il set e alla lunga la partita. Nel secondo parziale, infatti, Paolini, sotto 3-1, ha avuto ben quattro occasioni per rientrare nella partita senza però sfruttarne nemmeno una.

I risultati delle qualificazioni femminili dello US Open di giovedì 23 agosto

Martina Trevisan b. [13] Varvara Lepchenko 6-2 1-6 7-5

[12] Lin Zhu b. Jessica Pieri 2-6 6-2 6-1

Katerina Muchova b. Jasmine Paolini 7-5 6-2













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Federtennis