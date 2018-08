Quinta giornata degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di terzo turno della parte alta dei tabelloni del singolare maschile e femminile.

Sul campo centrale si comincia subito forte con il confronto tra la campionessa in carica Sloane Stephens opposta a Vika Azarenka (finalista nella Grande Mela nel 2012 e nel 2013). Successivamente sarà il turno di Rafael Nadal che se la vedrà contro il russo Karen Khachanov. Nel programma serale, confronto “fratricida” tra Serena e Venus Williams. Da segnalare sul “Louis Armstrong Stadium”, lo scontro tra il talentuoso canadese Denis Shapovalov e l’esperto sudafricano Kevin Anderson, finalista nel 2017 e nelll’ultimo atto di Wimbledon 2018. Quando caleranno le tenebre, scenderanno in campo l’altro canadese Milos Raonic e lo svizzero Stan Wawrinka e anche qui sarà spettacolo.

US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (venerdì 31 agosto). Come vedere le partite in tv

La giornata dello US Open sarà trasmessa da Eurosport, che sui suoi canali trasmetterà gli incontri dei due campi principali. Copertura più ampia, invece, sull’app Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Artur Ashe Stadium

dalle ore 18 italiane – Stephens vs Azarenka

a seguire – Nadal vs Khachanov

non prima delle 1 italiane – S. Williams vs V. Williams

a seguire – Del Potro vs Verdasco

Louis Armstrong Stadium

dalle ore 17 italiane – Strycova vs Mertens

a seguire – Wang vs Svitolina

a seguire – Shapovalov vs Anderson

non prima delle 1 italiane – Raonic vs Wawrinka

a seguire – Kenin vs Ka. Pliskova

Grandstand

dalle ore 17 italiane – Makarova vs Sevastova

a seguire – Thiem vs Fritz

a seguire – Isner vs Lajovic

a seguire – Muchova vs Barty

Court 17

ore 17 italiane – Doppio

a seguire – Basilashvili vs Pella

a seguire – Kanepi vs Peterson

non prima delle 23 italiane – Coric vs Medvedev













