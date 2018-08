US Open 2018: i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone maschile. Nadal vince per ritiro, Wawrinka mette ko ancora Dimitrov

Se nel tabellone femminile degli US Open 2018 è uscita la numero uno del mondo, nessun problema, invece, in quello maschile per Rafael Nadal. Il maiorchino ha usufruito del ritiro di David Ferrer (problema ad un polpaccio) nel secondo set del derby spagnolo. Un esordio dunque molto comodo per la prima testa di serie dello Slam americano che ora affronterà il canadese Vasek Pospisil.

Buona la prima anche per l’argentino Juan Martin Del Potro che ha demolito in tre set l’americano Donald Young. Nel match più atteso della giornata è ancora Stan Wawrinka ad uscire vincitore. Proprio come a Wimbledon lo svizzero ha eliminato ancora Grigor Dimitrov al primo turno di uno Slam, ma questa volta è stato un vero e proprio monologo dell’elvetico.

Una giornata d’esordio positiva per il tennis italiano con tre vittorie in quattro partite. Lorenzo Sonego centra il suo secondo successo in carriera in uno Slam, rimontando il lussemburghese Gilles Muller e vincendo al quinto set. Bellissima anche la vittoria di Paolo Lorenzi contro il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero sedici, in quattro set. Andreas Seppi, invece, ha sfruttato il ritiro di Sam Querrey, ma l’azzurro era avanti di un set e di un break nel quarto. Purtroppo l’unica sconfitta è stata quella di Matteo Berrettini, che ha perso in tre set contro Denis Kudla.

Questo il riepilogo di tutti i risultati

17:10 Finale Harris G. (Rsa) 0 2 2 3 Simon G. (Fra) 3 6 6 6 17:10 Finale Lorenzi P. (Ita) 3 4 6 7 6 Edmund K. (Gbr) 1 6 4 5 1 17:10 Finale Muller G. (Lux) 2 62 711 7 66 2 Sonego L. (Ita) 3 77 69 5 78 6 17:10 Finale Ramos A. (Esp) 0 3 2 3 Khachanov K. (Rus) 3 6 6 6 17:10 Finale Ruud C. (Nor) 0 4 4 1 Pella G. (Arg) 3 6 6 6 17:10 Finale Sock J. (Usa) 3 6 77 6 Andreozzi G. (Arg) 0 0 64 2 17:15 Finale Raonic M. (Can) 3 77 6 1 6 Berlocq C. (Arg) 1 64 4 6 3 18:15 Finale Wawrinka S. (Sui) 3 6 6 7 Dimitrov G. (Bul) 0 3 2 5 18:20 Finale Jarry N. (Chi) 3 77 4 6 7 Gojowczyk P. (Ger) 1 64 6 1 5 18:40 Finale Altamirano C. (Usa) 0 3 64 3 Humbert U. (Fra) 3 6 77 6 18:50 Finale Murray A. (Gbr) 3 65 6 7 6 Duckworth J. (Aus) 1 77 3 5 3 19:00 Finale Kubler J. (Aus) 3 6 6 6 Bautista R. (Esp) 0 3 3 4 19:05 Finale Isner J. (Usa) 3 77 6 6 Klahn B. (Usa) 0 63 3 4 19:40 Finale Bedene A. (Slo) 2 2 6 2 6 4 Basilashvili N. (Geo) 3 6 4 6 2 6 19:50 Finale Lopez F. (Esp) 0 2 5 4 Verdasco F. (Esp) 3 6 7 6

20:15 Finale Zverev M. (Ger) 2 6 6 4 6 2 2 Fritz T. (Usa) 3 4 2 6 7 7 6 21:05 Finale Lajovic D. (Srb) 3 3 6 6 6 Dzumhur D. (Bih) 1 6 1 3 4 21:10 Finale Carballes Baena R. (Esp) 3 3 6 6 77 Krueger M. (Usa) 1 6 2 4 63 21:15 Finale Chardy J. (Fra) 3 6 4 6 6 Rublev A. (Rus) 1 2 6 4 1 21:20 Finale Coric B. (Cro) 3 6 6 5 6 Mayer F. (Ger) 1 2 2 7 4 21:40 Finale

(Ritiro) Querrey S. (Usa) 1 78 4 2 1 Seppi A. (Ita) 2 66 6 6 2 22:30 Finale Norrie C. (Gbr) 3 7 4 6 6 Thompson J. (Aus) 1 5 6 4 3 23:15 Finale

(Ritiro) Shapovalov D. (Can) 1 7 5 4 Auger-Aliassime F. (Can) 1 5 7 1 23:30 Finale Harrison R. (Usa) 2 64 7 6 3 4 Anderson K. (Rsa) 3 77 5 4 6 6 23:50 Finale Pospisil V. (Can) 3 7 6 6 Lacko L. (Svk) 0 5 3 2

00:10 Finale Medvedev D. (Rus) 3 7 6 6 Donskoy E. (Rus) 0 5 4 2 00:10 Finale Robredo T. (Esp) 0 3 61 4 Tsitsipas S. (Gre) 3 6 77 6 00:20 Finale Kudla D. (Usa) 3 6 7 6 Berrettini M. (Ita) 0 4 5 2 00:30 Finale Istomin D. (Uzb) 0 3 66 3 Johnson S. (Usa) 3 6 78 6 02:05 Finale Thiem D. (Aut) 3 6 6 6 Basic M. (Bih) 0 3 1 4 03:05 Finale Del Potro J. (Arg) 3 6 6 6 Young D. (Usa) 0 0 3 4 03:45 Finale

(Ritiro) Nadal R. (Esp) 1 6 3 Ferrer D. (Esp) 0 3 4













Foto: Rena Shild/ Shutterstock.com