Nuoto: Piero Codia, antipersonaggio per eccellenza. Una giornata da eroe e un futuro da protagonista?

Corsia 8 e 50″64. Questi gli indizi di chi vogliamo parlare. Un atleta che non ama le luci della ribalta e fatica ad esprimere le proprie emozioni. Lui che con quel tempo aveva frantumato il primato italiano precedente, che lui stesso deteneva. Un dito rivolto al cielo è stata la sua esultanza. Qualcun’altro sarebbe salito sopra il blocchetto di partenza con le braccia al cielo, altri avrebbero aggredito l’acqua con gesti inconsulti.

Lui no. Lui, Piero Codia, classe ’89, nativo di Trieste e campione d’Europa a Glasgow nei 100 farfalla è fatto di un’altra pasta. Un ragazzo riservato, a volte frenato dalle sue insicurezze e troppo poco convinto delle sue capacità, da una corsia laterale, dimenticata da tutti, fa il numero. Il suo passaggio ai 50 metri (23″42) è stato migliore di quello fatto dall’azzurro nell’unica vasca. E poi quel ritorno uno spettacolo. Un tempo che, al momento, gli vale il secondo crono al mondo, alle spalle del “mostro sacro” Caeleb Dressel.

Ora però che le luci si sono spente e si parla maggiormente delle sue compagne di squadra, nei trionfi della piscina britannica, ci si chiede a cosa possa aspirare l’atleta friulano. Sarà l’eroe di una giornata o un campione nel futuro? E’ ovvio che noi tutti ci auguriamo la seconda opzione ma tutto è nelle sue mani. Certo, la specialità in questione ha tanta qualità e i rivali non mancano. Siamo infatti in attesa di quello che farà l’atleta di Singapore Joseph Schooling, campione olimpico della distanza, e prossimo ad esibirsi nei Giochi Asiatici a Giacarta.

Quel che si può dire è che Piero può essere all’altezza dei migliori, dotato di una nuotata leggiadra, sempre in spinta, agile e veloce. Questo è stato capace di esprimere nelle acque del Tollcross International Swimming Centre e questo ci si augura possa replicare l’anno venturo a Gwangju, in Corea del Sud (Mondiali 2019), e tra due anni a Tokyo, in occasione dei Giochi Olimpici 2020.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport