Tuffi, Europei 2018: il programma di mercoledì 8 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Terza giornata degli Europei di tuffi in arrivo a Glasgow. La giornata offrirà, al mattino, le qualificazioni della piattaforma femminile: per l’Italia si tufferà dai 10 metri Noemi Batki, alla ricerca del ritorno sul podio a tre anni di distanza dal bronzo di Rostock e a sette dall’oro di Torino. Nel caso (più che probabile) di superamento del preliminare, per la Batki le operazioni riprenderebbero alle 15:40, con la finale. In mezzo, alle 14:30, ci sarà la finale del sincro dal trampolino da tre metri in versione mista, con Maicol Verzotto affiancato da Elena Bertocchi. In questo caso, saranno dieci le coppie in gara.

ITALIANI IN GARA

Noemi Batki – piattaforma 10m donne (qualificazioni ed ev. finale)

Elena Bertocchi, Maicol Verzotto – trampolino 3m sincro misto

PROGRAMMAZIONE TV

Tutte le gare dell’8 agosto saranno seguite dai canali Rai (Rai2 e RaiSport, reperibili anche dal sito RaiPlay) così come lo saranno su Eurosport e sulla sua piattaforma mobile Eurosport Player. OASport offrirà la diretta scritta, minuto per minuto, per non perdersi nulla di quanto succede in Scozia.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI TUFFI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIN / Deepbluemedia