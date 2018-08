Tuffi, Europei 2018: Elena Bertocchi la punta dell’Italia. Favorita dal metro, cerca la consacrazione anche da 3

L’Italia dei tuffi si presenta agli European Championships 2018 con tante aspettative e con alcune certezze. Una di queste è senza dubbio Elena Bertocchi, campionessa europea e bronzo mondiale in carica dal metro. La milanese è la stella della squadra azzurra e in quel di Glasgow va a caccia della definitiva consacrazione.

Bertocchi cerca uno straordinario bis dal suo amato metro. In questa gara non scende dal podio da due edizioni consecutive degli Europei, con il secondo posto del 2016 e il primo l’anno successivo. A Glasgow l’obiettivo è quello di ripetersi come a Kiev e di conquistare il suo secondo titolo continentale della carriera. Un traguardo alla portata della 24enne di Milano, che è la grande favorita per conquistare l’oro da questa altezza.

La principale avversaria sarà la russa Nadezhda Bazhina, seconda alle spalle dell’azzurra lo scorso anno a Kiev, ma attenzione anche alla tedesca Tina Punzel e all’ucraina Anna Pysmesnska. Non sarà dunque semplice centrare la doppietta per Bertocchi, ma la tuffatrice lombarda è la donna da battere e ha il talento e la classe per salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Una vittoria dal metro potrebbe rappresentare una spinta decisiva ad un buon risultato anche dai tre metri. Una gara che Elena sta cercando di fare sua, anche se finora il miglior risultato è stato il nono posto agli ultimi Europei. Ai Mondiali la milanese ha chiuso solamente in ventesima posizione, commettendo davvero troppi errori. In quel di Glasgow, Bertocchi cercherà di essere finalmente competitiva in una gara che può davvero sancire la sua definitiva consacrazione, ponendola nell’élite dei tuffi europei.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI TUFFI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Caligaris