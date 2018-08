Triathlon, Europei 2018: nella staffetta mista l’Italia giunge nona. Trionfo della Francia

Si chiude il programma degli Europei di triathlon con la staffetta mista, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020: quattro atleti per nazione (due uomini e due donne) che percorrono 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 1.5 km di corsa a testa. L’Italia, con Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby, giunge nona. Vince la Francia, davanti alla Svizzera, argento, ed al Belgio, bronzo.

La prima frazionista dell’Italia, Ilaria Zane, parte benissimo, uscendo nel gruppo di testa al termine della parte a nuoto e chiudendo addirittura prima dopo il ciclismo. Nella corsa però arriva l’attacco di Francia e Belgio e l’azzurra paga qualcosa, chiudendo settima a 22″ dalla vetta. Gianluca Pozzatti, secondo azzurro in gara, si becca però 15″ di penalità assieme alla Russia per reciproche scorrettezze all’uscita della frazione di nuoto e così dopo il ciclismo passa, proprio con Russia e Repubblica Ceca, a 48″ dalla vetta. Nella corsa attacca, in vetta, Fernando Alarza (Spagna), che si scrolla di dosso Pierre Le Corre (Francia). Giorgia Priarone, terza staffettista azzurra parte settima, con 1’06” di ritardo dalla vetta. Davanti si forma un terzetto con Francia, Belgio e Portogallo, mentre l’Italia perde ulteriore terreno e si fa staccare anche dalla Russia, passando nona a 1’27” dopo il nuoto. In bici Nicola Spirig (Svizzera), oro nell’individuale, è indiavolata e ricuce il gap con le tre di testa, rifiatando qualche centinaio di metri e poi allungando in solitaria. Italia settima, ma a 1’25” dopo la parte di ciclismo, con poche speranze di ricucire il gap con le migliori formazioni. Spirig prosegue con il suo personalissimo show tenendo a distanza Cassandre Beaugrande (Francia). Al via dell’ultima frazione appare chiaro che Svizzera e Francia andranno a giocarsi l’oro ed Ungheria e Belgio il bronzo. Gregory Barnaby inizia le proprie fatiche in settima posizione con 1’33” di ritardo sul groppone. Situazione identica dopo il nuoto, con l’Italia in corsa per la quinta piazza. La parte in bici non sortisce effetti particolari, tutto si decide nella corsa. Dorian Coninx (Francia) metro dopo metro stacca Sylvain Fridelance (Svizzera), mentre dietro Marten van Riel (Belgio) allunga su Mark Devay (Ungheria). Vince così la Francia in 1:15’07” davanti alla Svizzera, seconda a 11″, ed al Belgio, terzo a 22″. Ai piedi del podio l’Ungheria, quarta a 59″, Italia nona a 1’39”.

Classifica finale staffetta mista triathlon

1 Francia in 1:15’07”

2 Svizzera a 11″

3 Belgio a 22″

4 Ungheria a 59″

9 Italia a 1’39”













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it