Triathlon, Europei 2018: nella staffetta l’Italia punta alla top 5. In forte dubbio Angelica Olmo

Scelte praticamente obbligate, almeno in campo femminile, per Joel Filliol, alla vigilia della staffetta mista, che, nel tardo pomeriggio di domani, chiuderà il programma degli Europei di triathlon: in Gran Bretagna ci sono quattro uomini e tre donne tra i quali scegliere la formazione, ma la caduta di ieri di Angelica Olmo, praticamente la estromette dal novero delle papabili.

A Glasgow infatti, oltre ad Angelica Olmo, Ilaria Zane, Giorgia Priarone, Delian Stateff e Davide Uccellari, che hanno preso parte alle prove individuali, ci sono anche Gregory Barnaby e Gianluca Pozzatti, portati da Joel Filliol proprio per prendere parte, in caso di necessità, alla staffetta mista. Il ritiro di ieri di Olmo complica però i piani del numero uno degli azzurri.

L‘Italia potrebbe puntare ad entrare nella top 5, ma l’impresa non sarà affatto facile: le nazioni iscritte alla gara sono 19 ed i favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa della Gran Bretagna e per la Francia: si preannuncia una sfida a due per la medaglia d’oro. Per il bronzo indiziate Svizzera e Spagna, ma anche Olanda e Germania dovrebbero dire la loro.

Dopo la crescita mostrata ad Amburgo però, l’Italia è chiamata ad essere a ridosso di queste nazioni, se non davanti ad alcune di esse. La strada del miglioramento verso la qualifica a Tokyo 2020 passa anche attraverso queste sfide.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it