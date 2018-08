Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: pioggia di ori per l’Italia nel double trap!

Gli Europei di tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, sono proseguiti oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Cinque i titoli assegnati, con l’Italia che ha raccolto 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Partiamo dai successi azzurri: nella prova femminile senior oro per Claudia De Luca con 131/150, nuovo record del mondo, argento per la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, seconda a quota 119, bronzo per l’altra azzurra Sofia Maglio, terza dopo lo shoot off, con 114. Sesta la terza azzurra, Valeriya Sokha, con 107.

Nella gara maschile senior oro per Antonino Barillà, che ha dominato con 146/150, mentre l’argento è andato al russo Artem Nekrasov, con 141, ed il bronzo allo slovacco Hubert Andrzej Olejnik, a quota 139. Quinto Ignazio Maria Tronca con 135, sesto posto per Alessandro Chianese, a quota 134.

L’Italia ha conquistato così l’oro nella classifica a squadre maschile con un totale di 415/450, nettamente davanti alla Russia, seconda a quota 393, ed all’Austria, terza con 299. Tripletta azzurra nella gara della categoria junior maschile: Jacopo Dupré De Foresta ha preceduto Eraldo Apolloni, secondo, e Nicolò Liceti, terzo.

Sfuggito l’oro all’Italia soltanto nella finale del mixed team: a vincere è stata la Slovacchia di Zuzana Rehak Stefecekova e Hubert Andrzej Olejnik con 67/80, davanti ad Italia 2 di Claudia De Luca ed Antonino Barillà, che hanno chiuso con 63/80. Terzo posto per l’altra coppia azzurra in gara, Italia 1 di Sofia Maglio ed Ignazio Maria Tronca eliminata con 48/60.













Foto: Profilo Facebook Antonino Barillà

roberto.santangelo@oasport.it