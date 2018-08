Tiro a segno, Mondiali 2018: in palio le prime carte olimpiche. I criteri di qualificazione a Tokyo 2020

Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del tiro a segno verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio dieci titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti per le otto specialità individuali ed un massimo di due squadre nelle due prove miste.

A Changwon saranno in palio 4 pass per ciascuna specialità olimpica, ma i tiratori dovranno anche superare un minimo durante le qualificazioni (limite in realtà ampiamente da superare per centrare l’ingresso in finale), ovvero 595 nella carabina 10 metri maschile, 563 nella pistola 10 metri maschile, 1135 nella carabina 3 posizioni maschile, 560 nella pistola 25 metri maschile, 590 nella carabina 10 metri femminile, 550 nella pistola 10 metri femminile, 1115 nella carabina 3 posizioni femminile, e 555 nella pistola 25 metri femminile.

Di seguito la tabella con il numero di carte olimpiche a disposizione nei Mondiali 2018 di tiro a segno:

Manifestazione Carabina 10m U Carabina 3 posizioni U Pistola 10m U Pistola 25m U Carabina 10m Mx Mondiali 2018 4 4 4 4 4 Manifestazione Carabina 10m D Carabina 3 posizioni D Pistola 10m D Pistola 25m D Pistola 10m Mx Mondiali 2018 4 4 4 4 4















Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS

roberto.santangelo@oasport.it