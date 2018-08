Tennistavolo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cinque gare per 172 atleti, l’Italia prova a mostrare i muscoli

Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al tennistavolo. Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, che si distribuirà in cinque gare, ossia le prove individuali e a squadre sia al maschile sia al femminile e la prova mista.

QUANTI ATLETI PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI

Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, tra cui 86 uomini e altrettante donne. Ciascuna Nazione potrà qualificare al massimo un team con tre atleti, 2 partecipanti alle prove individuali e una squadra nella prova mista, per un totale di 6 atleti tra uomini e donne.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE (128 posti a disposizione)

I criteri di qualificazione risultano diversificati a seconda della prova che assegna le medaglie. Nelle due gare a squadre, ad esempio, saranno 6 i team che godranno del privilegio di accedere direttamente ai Giochi passando attraverso la vittoria nei rispettivi tornei continentali. Tra il 1° e il 31 gennaio 2020, inoltre, è previsto il torneo mondiale di qualificazione olimpica, che assegnerà il pass a 9 squadre per un totale di 27 atleti. Ogni federazione, inoltre, dovrà scegliere 2 atleti da ciascuna squadra, composta da tre unità, per la partecipazione alla gara individuale. Il Paese ospitante, ossia il Giappone, avrà a disposizione a sua volta una carta per ogni specialità. Per le prove individuali, invece, i qualificati saranno ben 22 dai tornei continentali (6 per Europa e Asia, 4 per Africa e America Latina, 1 per Nord America e Oceania) e i risultati saranno validi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 30 aprile 2020. Il Final World Singles Qualifying Tournament, inoltre, prevede il pass per non meno di due atleti e non più di otto. E un altro atleta per ogni specialità sarà estratto dal World Ranking, in modo tale da tenere viva la contesa interna. Per le prive miste, infine, si procederà attraverso la qualificazione tramite tornei continentali, che assegneranno il pass a 6 coppie, una per ciascun raggruppamento continentale. Le World Grand Tour Finals 2019, inoltre, consentiranno la qualificazione ad una coppia per ciascuna Nazione, per un totale di quattro team, una in meno di quelle provenienti intanto dal World Tour 2020. Per ogni categoria, infine, è prevista l’integrazione con almeno un atleta o una coppia giapponese, qualora quest’ultima dovesse rivelarsi un flop per ciascun addetto ai lavori o atleta, per un totale di 172 atleti in attesa della consacrazione a Cinque Cerchi.













