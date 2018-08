Tennistavolo, Bulgaria Open 2018: Ding Ning si impone all’ultimo respiro, doppietta per Xu Xin

Va in archivio il Bulgaria Open di tennistavolo: protagonisti delle finali odierne atleti di Cina e Giappone. Doppietta del cinese Xu Xin, che si impone sia nel torneo di singolare, che in quello di doppio, in coppia con il connazionale Ma Long. Nel torneo di singolare femminile affermazione sofferta per la cinese Ding Ning, che pone fine alla favola della rivelazione cinese Wang Yidi. Unico titolo nipponico quello del doppio femminile, andato a Kasumi Ishikawa e Mima Ito. Non si è disputato il torneo di doppio misto, nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020.

Tutti i risultati delle finali odierne

Finale singolare maschile

Xu Xin (Cina) b. Kenta Matsudaira (Giappone) 4-1 (12-10, 10-12, 11-8, 11-6, 11-4)

Finale singolare femminile

Ding Ning (Cina) b. Wang Yidi (Cina) 4-3 (11-7, 10-12, 8-11, 11-8, 11-6, 4-11, 11-2)

Finale doppio maschile

Ma Long / Xu Xin (Cina) b. Masataka Morizono / Yuya Oshima (Giappone) 3-1 (9-11, 11-4, 11-8, 11-6)

Finale doppio femminile

Kasumi Ishikawa / Mima Ito (Giappone) b. Liu Guoliang / Zhang Rui (Cina) 3-1 (10-12, 11-7, 11-7, 11-6)













Foto: Profilo Twitter ITTF

roberto.santangelo@oasport.it