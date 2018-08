Tennis, US Open 2018: Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza

Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado.

Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la svolta decisiva non solo alla stagione del serbo, ma anche alla carriera di Nole. Quella vittoria ha ridato fiducia a Djokovic, che ha vinto una battaglia importantissima e soprattutto quel successo ha aperto le porte verso il quarto Wimbledon, visto che Anderson sembrava davvero non avere possibilità in quella finale.

Adesso Nole vuole ripetersi anche a New York in un torneo che ha vinto due volte, ma l’ultima nel 2015 (la prima quattro anni prima). Non sarà però facile perchè mai come questa volta regna davvero l’incertezza su chi sia il reale favorito agli ormai imminenti US Open. Nadal si presenta con la vittoria di Toronto ed ha riposato a Cincinnati, dove invece lo stesso Djokovic e Federer si trovano in semifinale.

Loro tre sono i principali candidati ancora una volta a trionfare in un torneo del Grande Slam, ma attenzione anche agli “altri”. A partire da coloro che hanno già vinto a New York, Juan Martin Del Potro e Marin Cilic. Kevin Anderson è entrato in una nuova dimensione e se il servizio funziona come a Wimbledon sono guai per tutti. Attenzione anche a bombardieri come il canadese Milos Raonic, che ha dimostrato di aver recuperato pienamente dai problemi fisici. Poi ci sono le incognite Dimitrov e Wawrinka e magari qualche giovane come Tsitsipas o Kachanov, che sono stati grandi protagonisti nelle ultime settimane. L’incertezza regna dunque sovrana. Tanti nomi, ma alla fine un solo vincitore. Saranno davvero degli US Open bellissimi e molto incerti.













Foto: Sara Gardner / Shutterstock.com