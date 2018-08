Tennis, US Open 2018: annunciate le teste di serie a Flushing Meadows. Fognini n.14 e Cecchinato n. 22

Ormai ci siamo. Dal 27 agosto al 9 settembre andrà in scena sul cemento di New York (Stati Uniti) l’ultimo Slam del tennis in questo 2018. A Flushing Meadows si preannunciano due settimane molto interessanti, nelle quali le emozioni non mancheranno.

Sono state rese note le teste di serie del Major. Il numero 1 del tabellone maschile sarà Rafael Nadal, al vertice della classifica mondiale e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 e 2013). Lo seguono nel seeding Roger Federer, Juan Martin Del Potro e il 21enne tedesco Alexander Zverev, numero 4 ATP. Scorrendo la graduatoria troviamo il sudafricano Kevin Anderson (numero 5), finalista lo scorso anno e a Wimbledon 2018, e sesta testa di serie a Novak Djokovic, trionfatore dei Championships in questa stagione e vittorioso domenica scorsa del Masters 1000 di Cincinnati (ai danni di Federer), completando il ‘Career Golden Masters’ (aver vinto tutti i Masters 1000 almeno una volta). Sono due i tennisti azzurri nel seeding. Parliamo di Fabio Fognini (numero 14) e di Marco Cecchinato (numero 22).

Per quanto concerne il main draw femminile, la testa di serie numero 1 è la rumena Simona Halep (n.1 WTA), che al Roland Garros ha finalmente sfatato il tabù Slam dopo aver perso ben tre finali nei Major precedenti (a Parigi nel 2014 e nel 2017 e a Melbourne nel 2018), seguita nel seeding dalla danese Caroline Wozniacki (due volte finalista a New York nel 2009 e nel 2014 e vincitrice degli Australian Open 2018 proprio contro la Halep) e dalla statunitense Sloane Stephens, campionessa in carica. Le altre giocatrici presenti tra le teste di serie ad aver già vinto il titolo negli States sono Angelique Kerber, numero 4 del seeding e Venus Williams (n.16) mentre alla sorella Serena (ex numero 1 del mondo), sei volte campionessa a Flushing Meadows, è stata attribuita la 17esima testa di serie anche se attualmente è numero 26 del ranking WTA. Per quanto riguarda la russa Maria Sharapova, la siberiana è numero 20 del tabellone.

E’ opportuno ricordare che il sorteggio dei tabelloni principali sarà in programma giovedì 23 agosto alle ore 14 locali, le 20 in Italia, presso il Brookfield Place di New York e chiaramente sarà integrato dai qualificati che hanno iniziato ieri la propria avventura newyorkese. Di seguito l’elenco delle teste di serie:

TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE

1. Rafael Nadal (ESP)

2. Roger Federer (SUI)

3. Juan Martin del Potro (ARG)

4. Alexander Zverev (GER)

5. Kevin Anderson (RSA)

6. Novak Djokovic (SRB)

7. Marin Cilic (CRO)

8. Grigor Dimitrov (BUL)

9. Dominic Thiem (AUT)

10. David Goffin (BEL)

11. John Isner (USA)

12. Pablo Carreno Busta (ESP)

13. Diego Schwartzman (ARG)

14. FABIO FOGNINI (ITA)

15. Stefanos Tsitsipas (GRE)

16. Kyle Edmund (GBR)

17. Lucas Pouille (FRA)

18. Jack Sock (USA)

19. Roberto Bautista Agut (ESP)

20. Borna Coric (CRO)

21. Kei Nishikori (JPN)

22. MARCO CECCHINATO (ITA)

23. Hyeon Chung (KOR)

24. Damir Dzumhur (BIH)

25. Milos Raonic (CAN)

26. Richard Gasquet (FRA)

27. Karen Khachanov (RUS)

28. Denis Shapovalov (CAN)

29. Adrian Mannarino (FRA)

30. Nick Kyrgios (AUS)

31. Fernando Verdasco (ESP)

32. Filip Krajinovic (SRB)

Giusto precisare che in caso di ritiri o forfait dell’ultimo momento, il primo a subentrare in questo elenco sarà il tedesco Philipp Kohlschreiber in virtù del proprio ranking (n.33 ATP).

TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE

1. Simona Halep (ROU)

2. Caroline Wozniacki (DEN)

3. Sloane Stephens (USA)

4. Angelique Kerber (GER)

5. Petra Kvitova (CZE)

6. Caroline Garcia (FRA)

7. Elina Svitolina (UKR)

8. Karolina Pliskova (CZE)

9. Julia Goerges (GER)

10. Jelena Ostapenko (LAT)

11. Daria Kasatkina (RUS)

12. Garbiñe Muguruza (ESP)

13. Kiki Bertens (NED)

14. Madison Keys (USA)

15. Elise Mertens (BEL)

16. Venus Williams (USA)

17. Serena Williams (USA)

18. Ashleigh Barty (AUS)

19. Anastasija Sevastova (LAT)

20. Naomi Osaka (JPN)

21. Mihaela Buzarnescu (ROU)

22. Maria Sharapova (RUS)

23. Barbora Strycova (CZE)

24. Coco Vandeweghe (USA)

25. Daria Gavrilova (AUS)

26. Aryna Sabalenka (BLR)

27. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

28. Anett Kontaveit (EST)

29. Dominika Cibulkova (SVK)

30. Carla Suarez Navarro (ESP)

31. Magdalena Rybarikova (SVK)

32. Maria Sakkari (GRE)













