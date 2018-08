Tennis, Ranking ATP (20 agosto): Rafael Nadal sempre in vetta, Djokovic scala la classifica, Fognini n.1 italiano

Novak Djokovic è entrato nella storia del tennis. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo svizzero Roger Federer, sconfitto da Djokovic ieri, mentre n.3 è l’argentino Juan Martin Del Potro. Seguono il tedesco Alexander Zverev e il sudafricano Kevin Anderson, che ha approfittato dei tre passi indietro del bulgaro Grigor Dimitrov (vincitore nel 2017 del torneo dell’Ohio ed uscito quest’anno agli ottavi di finale). Nella top10 torna il belga David Goffin.

CLASSIFICA ATP – TOP10

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 10.040 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 7.080

3 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.500

4 Zverev, Alexander (GER) 0 4.845

5 Anderson, Kevin (RSA) +1 4.615

6 Djokovic, Novak (SRB) +4 4.445

7 Cilic, Marin (CRO) 0 4.445

8 Dimitrov, Grigor (BUL) -3 3.790

9 Thiem, Dominic (AUT) -1 3.485

10 Goffin, David (BEL) +1 3.435

In casa Italia Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il ligure è stabile al numero 14 (ad un passo dall’eguagliare il best ranking). Alle sue spalle si conferma al 22esimo posto anche per Marco Cecchinato, mentre perde un posto Andreas Seppi, numero 50 (l’altoatesino vittorioso nel primo turno a Winston-Salem), e Matteo Berrettini, ora numero 60. Il successo nel challenger di Cordenons ha permesso a Paolo Lorenzi di rientrare di nuovo fra i top100, salendo al 93esimo posto.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP10

14 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.190 punti

22 Cecchinato, Marco (ITA 0 1.734

50 Seppi, Andreas (ITA) -1 996

60 Berrettini, Matteo (ITA) -1 899

94 Lorenzi, Paolo (ITA) +9 623

110 Fabbiano, Thomas (ITA) -3 514

117 Sonego, Lorenzo (ITA) -2 478

141 Travaglia, Stefano (ITA) +2 409

144 Bolelli, Simone (ITA) +2 401

163 Quinzi, Gianluigi (ITA) +1 347













