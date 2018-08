Tennis, qualificazioni femminili US Open 2018: i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno

Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe.

Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, brava poi a chiudere senza concedere occasioni, mentre la seconda partita è più combattuta, ma lo strappa decisivo arriva nel corso del quinto game, e l’azzurra non si fa riprendere più. Al secondo turno ci sarà la cinese Zhu Lin.

Jasmine Paolini supera la cinese Jia-Jing Lu per 6-3 6-2: nella prima frazione, dopo un iniziale break e controbreak, l’italiana trova lo strappo nel quarto gioco e si tiene stretta il vantaggio fino al 6-3, mentre nel secondo set l’italiana dal 2-2 infila quattro game consecutivi e porta a casa l’incontro. Prossima avversaria una tra la russa Vitalia Diatchenko e la ceca Karolina Muchova.

Deborah Chiesa cede in tre set alla britannica Katie Swan per 3-6 6-4 6-4: l’azzurra, dopo aver vinto il primo parziale per 6-3, sembrava aver in mano l’incontro, essendo avanti 4-2 nel secondo set. Qui però la luce dell’azzurra si è spenta, concedendo all’avversaria un parziale di 9 game a 1, che ha proiettato la britannica sul 5-1 al terzo. La rimonta dell’italiana non si completa e Swan può festeggiare.

Martina Di Giuseppe viene eliminata dalla russa Anastasia Potapova, numero 25 del seeeding cadetto con lo score di 6-3 7-5: nel primo set l’azzurra si difende bene, ma poi cede a zero la battuta nel sesto game e l’avversaria non le consente più il rientro, mentre nella seconda frazione break e controbreak si sprecano fino al 5-5, poi l’allungo decisivo e la chiusura della russa.

Tabellone qualificazioni femminili US Open 2018

Risultati 1° turno

Martina Trevisan (ITA) b. Sesil Karatancheva (BUL) 6-3 2-6 6-4 (giocata ieri)

Anastasia Potapova (RUS, 25) b. Martina Di Giuseppe (ITA) 6-3 7-5

Jasmine Paolini (ITA) b. Jia-Jing Lu (CHN) 6-3 6-2

Katie Swan (GBR) b. Deborah Chiesa (ITA) 3-6 6-4 6-4

Jessica Pieri (ITA) b. Danka Kovinic (MNE) 6-2 6-4

Programma 2° turno

Martina Trevisan (ITA) c. Varvara Lepchenko (USA, 13)

Jasmine Paolini (ITA) c. vinc. Vitalia Diatchenko (RUS, 5) – Karolina Muchova (CZE)

Jessica Pieri (ITA) c. Zhu Lin (CHN, 12)













Foto: Profilo Twitter Deborah Chiesa

