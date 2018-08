Tennis, Masters 1000 Toronto 2018: i risultati di giovedì 9 agosto. Nadal ai quarti di finale, Djokovic eliminato da Tsitsipas

Definito il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto (Canada) e tra conferme e sorprese andiamo a raccontarvi cosa è accaduto negli incontri disputatitisi sul cemento nordamericano.

NADAL AI QUARTI – Ci ha provato in tutti i modi lo svizzero Stan Wawrinka, ex top10, a rovinare la festa al numero uno del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo, però, sfoderando tutto il suo repertorio d’alta scuola ha piegato l’elvetico con il punteggio di 7-5 7-6 in 2 ore e 7 minuti di partita, confermando ancora una volta la sua attitudine alla lotta. Un match di grande intensità che però ha visto un Wawrinka di alto livello, in ripresa dopo i problemi dell’ultimo periodo. Per Rafa la prossima sfida sarà di quelle impegnative visto il prossimo avversario: Marin Cilic (testa di serie n.6) che ha superato in due set l’argentino Diego Schwartzman (6-3 6-2). Il match si prospetta decisamente interessante.

DJOKOVIC KO – La sorpresa di giornata è l’eliminazione del campione di Wimbledon 2018 Novak Djokovic, sconfitto in tre set dal talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.27 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-7 6-3. 2 ore e 19 minuti di grande lotta in cui il serbo è stato costretto alla resa da uno Tsitsipas molto ispirato, a confermare tutte le buone parole spese sul suo conto. Un tennista di sicuro avvenire che già inizia a far vedere delle cose interessanti. Nel prossimo turno l’ellenico affronterà la testa di serie n.2 Alexander Zverev, uscito vittorioso facilmente dal match contro il russo Daniil Medvedev (n.68 del mondo).

GLI ALTRI INCONTRI – A fatica Grigor Dimitrov prevale sullo statunitense Frances Tiafoe. 7-6 3-6 7-6 lo score di un incontro in cui il bulgaro, numero cinque del ranking, è andato a corrente alternata non trovando la continuità nei suoi colpi da fondo e concedendo spesso al rivale di essere in una posizione di vantaggio. Nel momento decisivo, però, Grigor ha saputo tirar fuori gli artigli, conquistando il successo finale. Nei quarti, il prossimo rivale sarà un certo Kevin Anderson, finalista a Wimbledon quest’anno, che a suon di servizi e colpi vincenti di dritto si è imposto contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.125 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3. A completare il tabellone dei quarti ci saranno il russo Karen Khachanov (n.38 del mondo), che un po’ a sorpresa ha eliminato il n.9 del mondo John Isner in un doppio tie-break, opposto all’olandese Robin Haase che ha estromesso l’idolo di casa Denis Shapovalov 7-5 6-2.

I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE – MASTERS 1000 TORONTO

17:15 Finale Dimitrov G. (Bul) 2 77 3 77 Tiafoe F. (Usa) 1 61 6 64 18:55 Finale Ivashka I. (Blr) 0 5 3 Anderson K. (Rsa) 2 7 6 20:00 Finale Tsitsipas S. (Gre) 2 6 65 6 Djokovic N. (Srb) 1 3 77 3 22:10 Finale Schwartzman D. (Arg) 0 3 2 Cilic M. (Cro) 2 6 6 22:35 Finale Medvedev D. (Rus) 0 3 2 Zverev A. (Ger) 2 6 6

00:40 Finale Haase R. (Ned) 2 7 6 Shapovalov D. (Can) 0 5 2 00:50 Finale Khachanov K. (Rus) 2 77 77 Isner J. (Usa) 0 65 61 02:25 Finale Nadal R. (Esp) 2 7 77 Wawrinka S. (Sui) 0 5 64













Foto: Alessio Marini