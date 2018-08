Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set

Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre precedenti ha sempre vinto Federer. Elvetico che, come detto, si è imposto su Goffin con il punteggio di 7-6 1-1, visto che il belga è stato costretto al ritiro per un problema alla spalla destra.

Nel primo set il match è equilibrato. Entrambi gestiscono i propri turni al servizio con estrema convinzione. Goffin si fa preferire nello scambio prolungato mentre il rossocrocato è più convincente con alcuni winners di pregevolissima fattura. Sono un paio di splendidi dritti a regalare tre set point a Roger nel 12° game ma David, grazie ad una prima di servizio consistente, si salva, portando la frazione al tie-break. Federer non inizia bene, sotto di un minibreak per un errore banale di rovescio. Il campione di Basilea, però, si riprende immediatamente realizzando due splendidi punti, ribaltando la situazione. Un vantaggio gestito fino alla fine e comportante il 7-3 finale.

Il 27enne nativo di Liegi, nell’intervallo prima del secondo set, chiede l’intervento del fisioterapista per un problema fisico e poco dopo sarà obbligato ad alzare bandiera bianca. Un vero peccato













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com