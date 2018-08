Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open

Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in funzione, senza dubbio, degli US Open, volendo arrivare all’appuntamento dell’ultimo Slam dell’anno (27 agosto-9 settembre) preparato e al massimo della condizione fisica. Discorso diverso per Federer che proprio negli States ritroveremo in campo per puntare al successo a Flushing Meadows.

I am very sorry to announce that I won’t be playing in Cincinnati this year. No other reason than personally taking care of my body and trying to keep as healthy as I feel now.

I am very thankful to my friend Andre Silva, Tournament Director of the Cincinnati tournament,

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 13, 2018