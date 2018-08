Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: Marco Cecchinato piegato in tre set da Mannarino. L’azzurro esce di scena al primo turno

Lotta strenuamente Marco Cecchinato ma arriva una sconfitta al primo turno nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino (n.25 del mondo) con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 in 2 ore 25 minuti di partita. Un match estremamente combattuto che ha premiato il transalpino al cospetto di un Cecchinato che fatica a trovare il suo tennis sul cemento.

Nel primo set il palermitano inizia con un buon piglio: nel quarto game ha due palle break ma Mannarino è abile a salvarsi con la propria battuta. Entrambi i giocatori mantengono uno standard sufficientemente buono al servizio (85% dei punti ottenuti con la prima dal francese ed il 92% dall’azzurro). L’epilogo al tie-break è inevitabile e, annullando due set point, Marco la spunta 9-7 con grande determinazione.

Nel secondo set Cecchinato paga dazio sul finire nella fase decisiva del parziale. L’azzurro fatica ad essere incisivo con la battuta come nella prima frazione, esponendosi alle risposte ficcanti del francese. Mannarino, infatti, strappa il servizio all’italiano nel sesto ed ottavo gioco, concludendo sul 6-2 e protraendo l’incontro.

Nel terzo e decisivo set il nostro portacolori non capitalizza ben quattro palle break nel terzo game. Un’occasione sprecata, rarità in questo parziale dominato da turni in battuta, nei quali entrambi rendono ardua la risposta al rivale. Un po’ come accaduto nel primo parziale, i due giocatori si confrontano al tie-break e Cecchinato è ancora una volta poca concreto, non sfruttando il match point a disposizione. Cosa che fa invece Mannarino, abile a chiudere la partita sul 9-7, non senza rimpianti in casa Italia.













Foto: Claudio-Bosco / Livephotosport