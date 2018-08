Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: i risultati di venerdì 17 agosto. Federer e Djokovic volano in semifinale

Dopo che la pioggia era stata grande protagonista nei giorni scorsi, finalmente il maltempo ha lasciato spazio al gioco nel Masters 1000 di Cincinnati. Una giornata di ieri ricchissima, prima con i match che hanno completato il terzo turno e poi con quelli dei quarti di finale.

Doppio impegno per moltissimi giocatori e tra questi anche Roger Federer. Il numero due del mondo ha prima sconfitto in due set l’argentino Leonardo Mayer e poi nei quarti di finale ha superato nel derby elvetico il connazionale Stan Wawrinka in un match complicato soprattutto per i primi due tiebreak.

In semifinale lo svizzero se la vedrà con il belga David Goffin, grandissimo protagonista nella giornata di ieri per via delle eccellente eliminazioni prima di Kevin Anderson e poi di Juan Martin Del Potro, entrambi messi ko in due set. Una doppia sfida anche per Marin Cilic ed il croato ha davvero sofferto tanto con il russo Karen Kachanov nel terzo turno e poi nei quarti anche contro Pablo Carreno Busta.

Cilic affronterà per un posto in finale Novak Djokovic. Il campione dell’ultimo Wimbledon ha proseguito vincendo il match contro Grigor Dimitrov (partiva dal 2-1 per lui nel terzo set) e poi nei quarti di finale ha sconfitto in tre set dopo una bella battaglia il canadese Milos Raonic.

Questo il riepilogo dei risultati

TERZO TURNO

Del Potro (Arg) b. Kyrgios (Aus) 7-6 6-7 6-2

Goffin (Bel) b. Anderson (Rsa) 6-2 6-4

Djokovic (Srb) b. Dimitrov (Bul) 2-6 6-3 6-4

Cilic (Cro) b. Kachanov (Rus) 7-6 3-6 6-4

Wawrinka (Svi) b. Fucsovics (Ung) 6-4 6-3

Federer (Svi) b. Mayer (Arg) 6-1 7-6

QUARTI DI FINALE

Cilic (Cro) b. Carreno Busta (Spa) 7-6 6-4

Djokovic (Srb) b. Raonic (Can) 7-5 4-6 6-3

Goffin (Bel) b. Del Potro (Arg) 7-6 7-6

Federer (Svi) b. Wawrinka (Svi) 6-7 7-6 6-2













Foto: action sports / Shutterstock.com