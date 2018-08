Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: i risultati di mercoledì 15 agosto. Djokovic e Cilic agli ottavi soffrendo, Sascha Zverev eliminato

E’ andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) e il quadro degli ottavi di finale è quasi completo. L’arrivo della pioggia infatti ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma, rinviando il match tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il sudcoreano Hyeon Chung.

DJOKOVIC E CILIC SOFFRONO MA AVANZANO – Costretti a soffrire più del previsto Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo (n.10 del mondo), impegnato contro il francese Adrian Mannarino, cede il primo set 6-4 prima di imporsi con il punteggio di 6-2 6-1 in 2 ore e 9 minuti di partita. Un Nole a corrente alternata, in grande difficoltà nel primo parziale, sorpreso dalla profondità dei colpi del rivale. Poi, dalla seconda frazione in avanti, un cambio di passo netto che gli ha consentito di centrare la qualificazione agli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie n.5 del torneo Grigor Dimitrov, vittorioso 7-6 7-5 contro Mischa Zverev. Altrettanto sofferta la partita, come detto, di Cilic giunto al terzo set contro il rumeno (n.92 del mondo) Marius Copil. Perso a sorpresa il primo parziale al tie-break, il croato ha alzato il livello del proprio tennis, specie al servizio, concedendo sempre meno al rivale ed ottenendo i break che servivano per far proprio il confronto. Il n.7 del ranking è atteso agli ottavi dall’incontro con il russo Karen Khachanov, che ha sconfitto lo statunitense Sam Querrey 7-5 6-4.

AGLI OTTAVI KYRGIOS, ELIMINATO SASCHA ZVEREV – Dando sempre spettacolo, a fasi alterne, l’australiano Nick Kyrgios supera l’ostacolo rappresentato dal croato Borna Coric (n.21 del mondo) e con il punteggio di 7-5 0-6 6-3 stacca il biglietto per gli ottavi. Kyrgios affronterà il vincente della sfida tra Del Potro e Chung. Niente da fare invece per il tedesco Alexander Zverev. Il n.4 del mondo è stato superato dall’olandese Robin Haase (n.55 ATP) con lo score di 5-7 6-4 7-5 in 2 ore e 27 minuti di partita. Una prestazione incolore per Sascha, non in grado di contrapporsi al tennis del suo rivale e costretto a cedere dopo la sconfitta nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas a Toronto. Haase se la vedrà nel prossimo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (testa di serie n.13). Proseguono il loro cammino il canadese Milos Raonic (6-3 7-5 contro il tunisino Malek Jaziri, lucky loser), il sudafricano Kevin Anderson (7-6 6-2 contro il francese Jeremy Chardy) e lo svizzero Stan Wawrinka (n.151 del mondo), vincitore dal confronto con il nipponico Kei Nishikori (n.23 del mondo), con il punteggio di 6-4 6-4. Con questi risultati Raonic giocherà contro il connazionale Denis Shapovalov, Anderson contro il belga David Goffin e Wawrinka contro l’ungherese Marton Fucsovics.

I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 15 AGOSTO

17:10 Finale Copil M. (Rou) 1 77 4 4 Cilic M. (Cro) 2 64 6 6 17:10 Finale Zverev A. (Ger) 1 7 4 5 Haase R. (Ned) 2 5 6 7 18:45 Finale Djokovic N. (Srb) 2 4 6 6 Mannarino A. (Fra) 1 6 2 1 19:15 Finale Paire B. (Fra) 1 7 4 2 Goffin D. (Bel) 2 5 6 6 19:45 Finale Anderson K. (Rsa) 2 78 6 Chardy J. (Fra) 0 66 2 20:05 Finale Jaziri M. (Tun) 0 3 5 Raonic M. (Can) 2 6 7 20:25 Finale Klahn B. (Usa) 0 4 4 Carreno-Busta P. (Esp) 2 6 6 21:40 Finale Querrey S. (Usa) 0 5 4 Khachanov K. (Rus) 2 7 6

00:45 Finale Zverev M. (Ger) 0 65 5 Dimitrov G. (Bul) 2 77 7 01:20 Finale Garcia-Lopez G. (Esp) 1 77 4 5 Fucsovics M. (Hun) 2 65 6 7 01:55 Finale Kyrgios N. (Aus) 2 77 0 6 Coric B. (Cro) 1 61 6 3 03:00 Finale Nishikori K. (Jpn) 0 4 4 Wawrinka S. (Sui) 2 6 6













