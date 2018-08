Tennis, ATP Winston-Salem 2018: Andreas Seppi accede al secondo turno. L’azzurro supera in due set João Sousa

Comincia bene l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP di Winston-Salem (Stati Uniti). L’azzurro ha sconfitto, nella notte italiana, il portoghese João Sousa con il punteggio di 7-5 6-4 e si è qualificato al secondo turno del torneo americano dove affronterà la testa di serie n.14 del seeding, il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo). Un match ben gestito dal bolzanino, giocando meglio del proprio avversario i punti importanti del confronto.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano. Entrambi sono molto regolari ed efficaci al servizio, concedendo le briciole in risposta. Sul finire della frazione, Sousa ha sulla racchetta due palle break (set point) ma l’azzurro si salva egregiamente con il fondamentale della battuta. Poco dopo, nell’undicesimo game, Andreas è bravissimo a concretizzare la sua chance, strappando il servizio ai vantaggi al rivale. E così, annullando anche una palla del possibile controbreak, l’azzurro si aggiudica il primo parziale sul 7-5.

Nel secondo set la musica non cambia ed è ancora il nostra portacolori il più lucido. Nel terzo gioco, infatti, capitalizza al meglio il break point e crea lo strappo decisivo per centrare il bersaglio grosso. Vincendo il 100% dei punti con la prima di servizio, Seppi mette in cassaforte il successo (6-4).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com