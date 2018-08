Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati 2018: i risultati del 13 agosto. Avanti Novak Djokovic, stop per John Isner

Il piatto forte della seconda giornata di incontri del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocava nel cuore della notte italiana: il serbo Novak Djokovic sconfigge per due set a zero, con lo score di 6-4 7-6 (4) lo statunitense Steve Johnson. Passa al secondo turno anche il redivivo elvetico Stan Wawrinka, che si sbarazza in tre set (6-2 4-6 6-3) dell’argentino Diego Schwartzman.

Esce di scena lo scozzese Andy Murray, che cede il passo in tre set al transalpino Lucas Pouille, che si impone per 6-1 1-6 6-4, mentre va fuori, in un derby fratricida con Sam Querrey, lo statunitense John Isner, battuto per 7-5 al tie break della terza partita. Scontro tra NextGen che sorride al canadese Denis Shapovalov, capace di avere la meglio sull’americano Frances Tiafoe, chiudendo per 7-5 il terzo set.

Oggi si va in campo per completare il primo turno e dare inizio al secondo, dove entreranno in scena anche le prime otto teste di serie. Di seguito i risultati del Masters 1000 di Cincinnati

McDonald M. (Usa) 0 3 2 Edmund K. (Gbr) 2 6 6 Gasquet R. (Fra) 1 3 6 3 Carreno-Busta P. (Esp) 2 6 2 6 Gojowczyk P. (Ger) 2 2 6 7 Sousa J. (Por) 1 6 4 5 Nishikori K. (Jpn) 2 7 6 Rublev A. (Rus) 0 5 3 Pouille L. (Fra) 2 6 1 6 Murray A. (Gbr) 1 1 6 4 Tiafoe F. (Usa) 1 66 6 5 Shapovalov D. (Can) 2 78 3 7 Mmoh M. (Usa) 1 4 6 4 Mayer L. (Arg) 2 6 1 6 Marterer M. (Ger) 0 61 4 Klahn B. (Usa) 2 77 6 Ferrer D. (Esp) 0 2 2 Paire B. (Fra) 2 6 6 Isner J. (Usa) 1 4 77 65 Querrey S. (Usa) 2 6 65 77 Chardy J. (Fra) 2 6 6 Verdasco F. (Esp) 0 1 2

Wawrinka S. (Sui) 2 6 4 6 Schwartzman D. (Arg) 1 2 6 3 Djokovic N. (Srb) 2 6 77 Johnson S. (Usa) 0 4 64













Foto: Neale Cousland / Shutterstock.com

