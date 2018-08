Tabellone maschile US Open 2018: il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer, possibile quarto Djokovic-Federer, super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno

Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via.

Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 e 2013) affronterà il connazionale David Ferrer (ex top10 ed attualmente n.148 del mondo). Il bilancio è nettamente favorevole a Rafa con 24 vittorie in 30 incontri e l’ultima vittoria di Ferrer risale al 2014, sulla terra rossa di Montecarlo. Nel suo percorso si potrebbero prefigurare il terzo turno con il russo Karen Khachanov (testa di serie n.27) e negli ottavi l’incontro contro uno tra il padrone di casa Jack Sock (testa di serie n.18) e il britannico Kyle Edmund (testa di seria n.16). Nei quarti, in questo senso, Kevin Anderson (testa di serie n.5) è indiziato per provare a prendersi la rivincita dopo il ko in finale dell’anno scorso.

Per Roger Federer non sarà facile. Dopo l’esordio morbido contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.177 del mondo), lo svizzero dovrà vedersela con l’estroso francese Benoit Paire, con ogni probabilità, mentre al terzo turno ci potrebbe essere la super sfida con la testa di serie n.30 Nick Kyrgios, in semifinale l’anno scorso nel 1000 di Miami (vinta dall’elvetico al termine di tre set al tie-break). Agli ottavi di finale poi ci potrebbe essere l’incontro con il nostro Fabio Fognini (testa di serie n.14) che esordirà con Michael Mmoh, 20enne americano (n.121 del mondo). In questa parte del draw, comunque, la sfida con Novak Djokovic, ai quarti di finale, è altamente probabile. Il serbo se la vedrà con il magiaro Marton Fucsovics e non sarà un match agevole, contrapposto ad un tennista capace quest’anno di raggiungere gli ottavi di finale degli Australian Open.

Venendo al n.3 del seeding Juan Martin Del Potro, l’argentino giocherà contro un qualificato prima di vedersela con il vincente della sfida tra il nostro Matteo Berrettini e lo statunitense Denis Kudla. Interessante notare la presenza dell’ex n.1 del mondo Andy Murray, vincitore dello Slam nel 2012 e reduce da tanti problemi fisici e dall’operazione all’anca, in questa parte del tabellone. Il britannico affronterà l’australiano James Duckworth (n.445 ATP) in un match d’apertura non certo impossibile. Tuttavia la vera sfida da brividi è quella tra la testa di serie n.8 Grigor Dimitrov e lo svizzero Stan Wawrinka (ex top10 e vincitore del Major nel 2016 e in ripresa dopo aver raggiunto i quarti di finale a Cincinnati (Stati Uniti). Infine possibile quarto di finale quello che potrebbe realizzarsi tra Marin Cilic (testa di serie n.7), trionfatore nel 2014 a sorpresa, ed il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4) che se la vedranno nel primo round, rispettivamente, con il rumeno Marius Copil e un tennista qualificato.

Per quanto riguarda il resto degli italiani in tabellone, citati Fognini e Berrettini, Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico Edmund; Andreas Seppi non è stato molto fortunato, perché inizierà la sua avventura contro lo statunitense Sam Querrey mentre Marco Cecchinato sfiderà al primo turno il francese Julien Benneteau.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com