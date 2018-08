Sorteggio Europa League 2018-2019: data, orario e programma. Le possibili avversarie di Lazio, Milan e Atalanta

Venerdì 31 agosto (ore 18.00) si svolgerà il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. A Montecarlo conosceremo dunque la composizione dei 12 gruppi da quattro squadre ciascuno che caratterizzerà questa fase della seconda competizione continentale per importanza. Le prime due squadre di ogni raggruppamento si qualificheranno ai sedicesimi di finale a cui parteciperanno anche le otto terze dei gironi di Champions League.

L’Italia si affiderà a Milan e Lazio, sperando che l’Atalanta riesca a superare i preliminari. I rossoneri e i biancocelesti saranno sicuramente inseriti in prima fascia insieme ad altre big annunciate come Arsenal e Chelsea, al momento favorite della vigilia ma bisognerà attendere anche chi retrocederà dalla Champions. Attenzione anche a Bayer Leverkusen, Villareal, Anderlecht.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio del sorteggio della fase a gironi della Europa League 2018-2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 31 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Europa League

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2018-2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio della Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2018-2019:

Le fasce verranno definite nel dettaglio al termine dei playoff a loro volta preceduti da un turno preliminare. Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen e Villareal sono matematicamente certi della prima fascia, Lazio e Milan aspettano soltanto l’ufficialità al pari di Anderlecht, Sporting e Marsiglia. L’Atalanta potrebbe partire dalla terza se dovesse qualificarsi.