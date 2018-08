Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie della Juventus. Possibile girone di ferro con Liverpool, Monaco e Valencia

Il cammino della Juventus nella Champions League 2018/19 inizia formalmente giovedì 30 agosto alle ore 18:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo con il sorteggio della fase a gironi della massima competizione continentale per club. La dirigenza juventina ha investito molto in questa sessione estiva di mercato (inserendo in rosa Cristiano Ronaldo, Cancelo, Bonucci, Emre Can…) con l’obiettivo di continuare a vincere in Italia e soprattutto alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie dopo 23 anni di digiuno.

I bianconeri sono inseriti nella prima fascia di merito al sorteggio (grazie alla conquista della Serie A 2017/18) insieme alle detentrici delle due coppe europee (Real Madrid e Atletico Madrid) ed alle altre cinque vincenti dell’ultima edizione dei migliori sei campionati del continente (Bayern Monaco, Psg, Manchester City, Barcellona e Lokomotiv Mosca). La squadra torinese può così evitare di incontrare dal primo turno alcune tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale come le tre spagnole, il Psg dell’ex capitano juventino Gianluigi Buffon, il Manchester City di Guardiola ed il Bayern Monaco.

Analizziamo adesso le possibili avversarie della Juventus provenienti dalla seconda fascia, ricordando che per regolamento non sono consentiti derby nazionali nella fase a gironi. Oltre a Napoli e Roma, le squadre che sono già sicure di essere estratte nella seconda urna sono Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Tottenham e Shakhtar Donetsk. L’ottavo team che completerà la lista sarà uno tra Liverpool e Benfica, con i lusitani che devono affrontare il ritorno dello spareggio contro il Paok (1-1 l’andata a Lisbona) e qualificandosi relegherebbero i Reds in terza fascia. I pericoli maggiori per i bianconeri sono sicuramente rappresentati dalle squadre inglesi ma non sono da sottovalutare neanche le due portoghesi (se il Benfica dovesse qualificarsi), lo Shaktar ed il Borussia Dortmund.

Passiamo alla terza fascia di merito, di cui al momento si conoscono i nomi di quattro squadre: Shalke 04, Lione, Monaco e Cska Mosca. La quinta compagine che comporrà quest’urna uscirà dallo spareggio tra Ajax e Dinamo Kiev, mentre i tre posti rimanenti dipenderanno dall’esito degli spareggi. Viktoria Plzen e Valencia (già qualificate) sono in bilico tra terza e quarta fascia, con Salisburgo e Psv Eindhoven che in caso di successo nei rispettivi spareggi sarebbero già certe di far parte di questa lista. Come riportato in precedenza, anche il Liverpool potrebbe retrocedere in questa fascia e rappresenterebbe uno spauracchio per tutti i top team europei della prima urna, inclusa la Juventus.

In quarta fascia saranno presenti sicuramente l’Inter (impossibile da incontrare per regolamento dai bianconeri), il Club Brugge, il Galatasaray, l’Hoffenheim e le vincenti di Young Boys-Dinamo Zagabria e MOL Vidi-AEK Atene. A seconda dell’esito degli altri spareggi verrà ultimata la composizione di questo raggruppamento, in cui entreranno due squadre tra Valencia, Viktoria Plzen, Paok, Bate Borisov e Stella Rossa di Belgrado. Difficile che la Juventus possa avere difficoltà contro la maggior parte di queste squadre, anche se l’eventuale presenza del Valencia in quarta fascia rappresenterebbe un grande pericolo da evitare per i piemontesi in occasione dell’estrazione di giovedì.













