Sorteggio Champions League 2018-2019: data, orario e programma. Le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter

Il sorteggio della Champions League 2018-2019 si svolgerà giovedì 30 agosto (ore 18.00) a Montecarlo, nella consueta serata di gala che apre ufficialmente la stagione del grande calcio internazionale. L’appuntamento è come sempre particolarmente importante perché definisce la composizione degli otto gironi da quattro squadre ciascuno, delineerà la prima parte della stagione e conosceremo così quali saranno gli incroci nella corsa verso gli ottavi di finale. Ogni formazione affronterà le altre tre del proprio raggruppamento in sfide di andata e ritorno, le migliori due si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta mentre le terze retrocederanno in Europa League.

L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con ben quattro squadre, la grande novità di questa edizione della massima competizione continentale: Juventus, Napoli, Roma e Inter andranno a caccia della Coppa dalle grandi orecchie sfidando le altre corazzate d’Europa come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Manchester City. Il regolamento del sorteggio della Champions League prevede che le 32 squadre partecipanti vengano divise in quattro fasce di merito in base al ranking UEFA e che in ogni girone si inserisca una sola fascia per gruppo: la Juventus è in prima insieme a tutte le altre big, Napoli e Roma sono in seconda, l’Inter riparte dalla terza.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sui canali Rai, ma anche in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Sono state riportate anche tutte le fasce e le possibili avversarie delle squadre italiane.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

Diretta tv su Sky e sui canali Rai.

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA:

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

Benfica/Liverpool

TERZA FASCIA:

Benfica/Liverpool

Shalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

Gli ultimi due posti verranno definiti in base all’esito dei playoff.

QUARTA FASCIA:

Brugge

Galatasaray

Inter

Hoffenheim

Il Liverpool sarà in seconda fascia se il Benfica verrà eliminato ai playoff altrimenti gli svizzeri saranno in seconda e gli inglesi scivoleranno in terza.

Valencia e Viktoria Plzen sono in bilico tra terza e quarta fascia, dipenderà dai risultati dei playoff.

PLAYOFF:

Stella Rossa Belgrado vs Red Bull Salisburgo

BATE Borisov vs PSV Eindhoven

Young Boys vs Dinamo Zagabria

MOL Vidi vs AEK Atene

Benfica vs PAOK

Ajax vs Dinamo Kiev













