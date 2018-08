Sky-Eurosport, oggi scade il contratto. Si tratta il rinnovo, ma gli US Open 2018 sono a rischio per gli abbonati

La storia sempre più complessa dei rapporti tra Sky ed Eurosport giunge oggi a un punto davvero critico. Il contratto con cui i canali paneuropei del gruppo Discovery trasmettono sulla piattaforma di Rupert Murdoch scade oggi, e le due parti ancora non hanno trovato un accordo sul rinnovo.

Nel caso in cui la situazione di stallo si protrarrà oltre la data odierna, il segnale di Eurosport su Sky sarà spento fino a nuova comunicazione, se mai ci sarà. I canali di Eurosport, oltre che su Sky, sono ad oggi presenti su Mediaset Premium e su TimVision, nonché sulla propria piattaforma Eurosport Player.

Non è la prima volta che i rapporti tra Sky ed Eurosport si fanno tesi: nello scorso febbraio, molti spettatori abituali dei canali 210 e 211 di Sky si sono ritrovati con la pessima sorpresa della mancata trasmissione delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 sul satellite. Cos’era successo? Eurosport aveva chiesto tanto a Sky quanto a Premium un sovrapprezzo sul normale compenso, ritenendo evento speciale le Olimpiadi Invernali. Mediaset accettò di pagare, Sky rifiutò e oscurò le dirette delle gare. Le proteste sui social network furono molte e veementi.

Gli US Open di tennis, in corso di svolgimento a New York, potrebbero essere le prime vittime di questo stato estremamente critico delle cose, perché la trasmissione del quarto Slam dell’anno, in caso di fumata nera, si interromperebbe in maniera brusca nel pieno svolgimento dei terzi turni. Tremano però anche diversi altri sport, tra cui la pallacanestro: l’anno scorso, Eurosport ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie A sul territorio italiano per tre anni, mentre da quest’anno valgono anche i diritti su suolo straniero.

La questione non sembra di facile soluzione, perché, come riferisce Claudio Plazzotta su ItaliaOggi, a Sky la linea attuale è di contenere i costi per i prossimi esercizi, anche alla luce dei diritti tv calcistici recentemente acquisiti. Fox Sports è stata, in un certo senso, la prima vittima: a giugno, il canale ha chiuso i battenti per mancato rinnovo del contratto.













