Serie B, prima giornata: tutte le partite su Dazn. Orari e come vederle in streaming

Incomincia la Serie B 2018-2019 di calcio, la prima giornata è in programma nel weekend del 24-27 agosto. Turno spezzatino spalmato su addirittura 4 giorni, parte un campionato anomalo a 19 squadre dopo un’estate rovente. Si parte venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il posticipo Benevento-Lecce.

La Serie B sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la piattaforma di Perform manderà in onda 10 partite sulle 11 in programma visto che l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sui canali Rai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della prima giornata della Serie B 2018-2019 (24-27 agosto). Sono state riportate anche le indicazioni per vedere gli incontri in diretta tv e streaming.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

21.00 Brescia-Perugia (diretta tv su Rai Due)

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Venezia-Spezia (diretta streaming su Dazn)

18.00 Salernitana-Palermo (diretta streaming su Dazn)

18.00 Cremonese-Pescara (diretta streaming su Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 Verona-Padova (diretta streaming su Dazn)

21.00 Foggia-Carpi (diretta streaming su Dazn)

21.00 Ascoli-Cosenza (diretta streaming su Dazn)

21.00 Cittadella-Crotone (diretta streaming su Dazn)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

21.00 Benevento-Lecce (diretta streaming su Dazn)