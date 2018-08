Serie A 2018-2019, risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina, l’Inter non va oltre il pari

Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus.

La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, aggancia Juventus e Napoli in vetta alla classifica, mentre l’Udinese ringrazia de Paul e batte di misura la Sampdoria, ed il Genoa batte 2-1 l’Empoli. Pari e polemiche tra Cagliari e Sassuolo, con gli ospiti che agguantano il pari su rigore nel nono minuto di recupero, mentre l’unica partita a reti bianche è Frosinone-Bologna.

Di seguito risultati, marcatori e classifica della Serie A.

Seconda giornata di Serie A

Risultati

Juventus-Lazio 2-0 (30′ Pjanic, 75′ Mandzukic) giocata ieri

Napoli-Milan 3-2 (15′ Bonaventura (M), 49′ Calabria (M), 53′ e 67′ Zielinski, 80′ Mertens) giocata ieri

SPAL-Parma 1-0 (49′ Antenucci)

Cagliari-Sassuolo 2-2 (10′ e 73′ Pavoletti (C), 53′ Berardi, 90’+9′ rig. Boateng)

Fiorentina-Chievo 6-1 (8′ Milenkovic, 42′ Gerson, 49′ e 90′ Benassi, 71′ Chiesa, 76′ Tomovic (C), 90’+3′ Simeone)

Frosinone-Bologna 0-0

Genoa-Empoli 2-1 (6′ Piatek, 18′ Kouame, 90’+4′ Mraz (E))

Inter-Torino 2-2 (7′ Perisic (I), 32′ de Vrij (I), 55′ Belotti, 68′ Meite)

Udinese-Sampdoria 1-0 (9′ de Paul)

Roma-Atalanta domani alle ore 20.30

Classifica

Juventus, Napoli e SPAL 6

Udinese e Sassuolo 4

Fiorentina*, Atalanta*, Genoa*, Roma* ed Empoli 3

Inter, Torino, Parma, Bologna, Cagliari e Frosinone 1

Milan*, Sampdoria*, Lazio, Chievo 0

* = una gara in meno













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it