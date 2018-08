Serie A 2018-2019: le rose e le probabili formazioni delle 20 squadre. Le pagelle al calciomercato

Sabato 18 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 e lo spettacolo sarà assicurato visti i tanti campioni che impreziosiranno il massimo campionato italiano di calcio. Si preannuncia uno show incredibile, ci sarà davvero da divertirsi con le 20 squadre protagoniste ma conosciamo nel dettaglio tutte le rose, le probabili formazioni, tutti gli acquisti e le cessioni operate durante l’estate e diamo i voti al calciomercato.

ATALANTA:

Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche il centrocampista Cristante. La Dea però riparte da due novità piacevoli come l’attaccante Zapante proveniente dalla Sampdoria e il coriaceo centrocampista Pasalic dal Chelsea.

VOTO OA SPORT: 5.

ACQUISTI: GOLLINI* (Por, Aston Villa, D) – D’ALESSANDRO (Cen, Benevento, FP) – DJIMSITI (Dif, Benevento, FP) – MARILUNGO (Att, Spezia, FP) – PESSINA (Cen, Spezia, FP) – FAZZI (Cen, Cesena, FP) – VALZANIA (Cen, Pescara, FP) – CAPONE (Att, Pescara, FP) – RECA (Dif, Wisla Plock, D) – TUMMINELLO (Att, Roma, D) – BETTELLA (Dif, Inter, D) – CARRARO (Cen, Inter, D) – VARNIER (Dif, Cittadella, D) – ZAPATA (Att, Sampdoria, P) – PASALIC (Cen, Chelsea, P)

CESSIONI: CALDARA (Dif, Juventus, FP) – SPINAZZOLA (Dif, Juventus, FP) – RIZZO (Cen, Bologna, FP) – CRISTANTE (Cen, Roma, D) – KURTIC (Cen, SPAL, D) – PALOSCHI (Att, SPAL, D) – ALMICI (Dif, Verona, FP) – SPORTIELLO (Por, Frosinone, P) – SCHMIDT (Cen, Rio Ave, C) – KRESIC (Dif, Cremonese, P) – BASTONI (Dif, Inter, FP) – EGUELFI (Dif, Verona, P) – MONACHELLO (Att, Pescara, P) – PETAGNA (Att, SPAL, P) – MATTIELLO (Dif, Bologna, P) – CARRARO (Cen, Foggia, P) – CABEZAS – (Cen, Fluminense, P) – HAAS (Cen, Palermo, P) – VIDO (Att, Perugia, P) – RADUNOVIC (Por, Cremonese, P) – SUAGHER (Dif, Carpi, P) – MOLINA (Cen, Crotone, D) – MELEGONI (Cen, Pescara, P)

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA:

Gli addii di tre uomini importanti (uno per reparto) come il difensore Romagnoli, l’attaccante Verdi e il centrocampista Petkovic, senza dimenticarsi della qualità garantita da Di Francesco, hanno importanti i felsinei che però ripartono dal portiere Skorupski, dagli attaccanti Falcinelli e Santander e dal difensore Calabresi. Scommessa per il difensore Mattiello, si riparte da garanzie come Destro e Dzemaili.

VOTO OA SPORT: 5,5.

ACQUISTI: RIZZO (Cen, Atalanta, FP) – OKWONKWO (Att, Brescia, FP) – PAZ (Dif, Lanus, FP) – DIJKS (Dif, Ajax, S) – CALABRESI (Dif, Roma, D) – SANTANDER (Att, Copenaghen, D) – SKORUPSKI (Por, Roma, D) – FALCINELLI (Att, Sassuolo, D) – SVANBERG (Cen, Malmo, D) – MATTIELLO (Dif, Atalanta, P)

CESSIONI: TOROSIDIS (Dif, Olympiakos, S) – KEITA (Dif, Birmingham, FP) – ROMAGNOLI (Dif, Empoli, FP) – VERDI (Att, Napoli, D) – FERRARI (Dif, Sampdoria, D) – MIRANTE (Por, Roma, D) – OIKONOMOU (Dif, AEK Atene, P) – MASINA (Dif, Watford, D) -FALCO (Cen, Lecce, D) – DI FRANCESCO (Att, Sassuolo, D) – BOLDOR (Dif, Verona, D) – CRISETIG (Cen, Frosinone, P) – PETKOVIC (Att, Dinamo Zagabria, D) -KRAFTH (Dif, Amiens, P) – FALLETTI (Cen, Palermo, P)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Skorupski; De Maio, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks, Destro, Falcinelli.

CAGLIARI:

Mercato non propriamente all’altezza dei sardi che potrebbero faticare come lo scorso anno. Le partenze di Castan e Kranjc si faranno sentire, si scommetterà tanto sull’esterno Castro e sul difensore Srna in arrivo da Chievo e Shakhtar, a centrocampo attenzione a Bradaric che potrebbe essere la rivelazione. Le certezze sono sempre i soliti Joao Pedro e Pavoletti, gli uomini di punta che dovranno trascinare la squadra.

VOTO OA SPORT: 5,5.

ACQUISTI: CAPUANO (Dif, Crotone, FP) – COLOMBATTO (Cen, Perugia, FP) – PAJAC (Cen, Perugia, FP) – SRNA (Dif, Shakhtar, S) – ARESTI (Por, Olbia, D) – CASTRO (Cen, Chievo, D) – CERRI (Att, Juventus, D) – LOMBARDI (Cen, Juventus, D) – BRADARIC (Cen, Rijeka, D)

CESSIONI: CASTAN (Dif, Roma, FP) – SALAMON (Dif, SPAL, D) – KRAJNC (Dif, Frosinone, D) – MIANGUE (DIf, Standard Liegi, P) – CETER (Att, Olbia, P) – MELCHIORRI (Att, Perugia, D) – CAPELLO (Att, Padova, P) – BIANCU (Cen, Olbia, P) – CROSTA (Por, Olbia, P) – GIANNETTI (Att, Livorno, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

CHIEVO:

La formazione titolare non dovrebbe subire particolari novità rispetto alla scorsa stagione a parte l’assenza di Inglese e di Castro, ceduti rispettivamente a Napoli e Cagliari. Sul mercato in entrata non si è lavorato tantissimo e questo potrebbe pesare a lungo termine.

VOTO OA SPORT: 5

ACQUISTI: TOMOVIC* (Dif, Fiorentina, D) – TANASIJEVIC* (Dif, Rad Belgrado, D) – GIACCHERINI (Cen, Napoli, D)* – FLORO FLORES (Att, Bari, FP) – FREY (Dif, Venezia, FP) – GARRITANO (Att, Carpi, FP) – JALLOW (Att, Cesena, FP) – RIGIONE (Dif, Ternana, FP) – VALJENT (Dif, Ternana, FP) – KIYINE (Cen, Salernitana, FP) – DJORDJEVIC (Att, Lazio, S) – ROSSETTINI (Dif, Genoa, P) – SEMPER (Por, Dinamo Zagabria, P) – OBI (Cen, Torino, D) – BARBA (Dif, Sporting Gijon, D)

CESSIONI: DAINELLI (Dif, Livorno, S) – GOBBI (Dif, Parma, S) – INGLESE (Att, Napoli, FP) – BASTIEN (Cen, Standard Liegi, D) – CASTRO (Cen, Cagliari, D) – MBAYE (Cen, Carpi, P) – DA SILVA (Att, Fermana, P) – DI NOIA (Cen, Carpi, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini.

EMPOLI:

La neopromossa ha voluto fare sul serio e il mercato è stato apprezzabile. Spiccano soprattutto gli acquisti dell’attaccante La Gumina dal Palermo, non male l’arrivo del portiere Fulignati svincolato dal Cesena, il difensore Antonelli dal Milan è un rinforzo importante al pari di Silvestre dalla Sampdoria.

VOTO OA SPORT: 6,5.

ACQUISTI: BUCHEL (Cen, Verona, FP) – ROMAGNOLI (Dif, Bologna, FP) – BITTANTE (Dif, Carpi, FP) – MRAZ (Att, Zilina, D) – RASMUSSEN (Dif, Rosenborg, D) – LA GUMINA (Att, Palermo, D) – FULIGNATI (Por, Cesena, S) – CAPEZZI (Cen, Sampdoria, P) – SILVESTRE (Dif, Sampdoria, D) – ANTONELLI (Dif, Milan, D)

CESSIONI: GABRIEL (Por, Milan, FP) – LUPERTO (Dif, Napoli, FP) – NINKOVIC (Cen, Genoa, FP) – CASTAGNETTI (Cen, SPAL, FP) – PIU (Att, Carpi, P) – PICCHI (Cen, Cremonese, P) – DONNARUMMA (Att, Brescia, D)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Fulignati; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Bennacer, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.

FIORENTINA:

La Viola cambia volto e si fa apprezzare. Spicca l’arrivo dell’attaccante Pjaca dalla Juventus, il difensore Ceccherini dal Crotone rappresenta un rinforzo importante, Lafont in porta è una scommessa, da tenere in forza considerazione il centrocampista Gerson proveniente dalla Roma. Certamente gli addii di Badelj, Falcinelli e Tomovic si faranno sentire.

VOTO OA SPORT: 6.

ACQUISTI: PEZZELLA* (Dif, Betis, D) – VENUTI (Dif, Benevento, FP) – DIKS (Dif, Feyenoord, FP) – ZEKHNINI (Att, Rosenborg, FP) – VLAHOVIC (Att, Partizan, D) – HANCKO (Dif, Zilina, D) – LAFONT (Por, Tolosa, D) – CECCHERINI (Dif, Crotone, D) – NORGAARD (Cen, Brøndby, D) – GERSON (Cen, Roma, P) – MIRALLAS (Att, Everton, P) – PJACA (Att, Juventus, P) – EDIMILSON (Cen, West Ham, P)

CESSIONI: BADELJ (Cen, Lazio, S) – SPORTIELLO (Por, Atalanta, FP) – FALCINELLI (Att, Sassuolo, FP) – LO FASO (Att, Palermo, FP) – GIL DIAS (Att, Monaco, FP) – GASPAR (Dif, Sporting, D) – TOMOVIC (Dif, Chievo, D) – RANIERI (Dif, Foggia, P) – GORI (Att, Foggia, P) – VALENCIC (Cen, Olimpia Lubiana, D) – BAEZ (Att, Cosenza, P) – SCHETINO (Cen, Cosenza, P) – SANCHEZ (Cen, West Ham, D)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, Pjaca.

FROSINONE:

Le neopromossa ha lavorato tanto in entrata per rafforzare la squadra ed essere competitiva nella massima serie: tra i pali Sportiello dall’Atalanta, in difesa Salamon e Goldaniga che hanno giocato tra SPAL e Sassuolo, a centrocampo il prezioso Crisetig dal Bologna, Perica potrebbe essere una garanzia di gol.

VOTO OA SPORT: 7.

ACQUISTI: BEGHETTO* (Cen, Genoa, D) – KRAJNC* (Dif, Cagliari, D) – BARDI* (Por, Inter, D) – CHIBSAH* (Cen, Benevento, D) – SPORTIELLO (Por, Atalanta, P) – CRISETIG (Cen, Bologna, P) – MOLINARO (Dif, Torino, S) – GOLDANIGA (Dif, Sassuolo, P) – GHIGLIONE (Dif, Genoa, P) – PERICA (Att, Udinese, P) – HALLFREDSSON (Cen, Udinese, D) – IACOBUCCI (Por, Entella, S) – SALAMON (Dif, SPAL, D) – VLOET (Chiasso, Cen, P)

CESSIONI: CRIVELLO (Dif, Spezia, S) – CITRO (Att, Trapani, FP) – VIGORITO (Por, Lecce, D) – PEREZ (Att, Los Angeles FC, D) – KONE’ (Cen, Erzurumspor, D) – RUSSO (Dif, S)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Goldaniga, Terranova; M. Ciofani, Hallfredsson,Crisetig, Maiello, Molinaro; Perica, Dionisi.

GENOA:

Cambio in porta: Perin se ne va alla Juventus e arriva Marchetti dalla Lazio. In difesa torna Criscito dopo l’avventura in Russia, ci sarà anche Romulo dal Verona. Rivoluzionato l’attacco con due uomini da gol come Kouame e Piatek (già a segno in Coppa Italia con un poker). Favilli, Radu e Gunter potrebbero essere delle sorprese.

VOTO OA SPORT: 6.

ACQUISTI: NINKOVIC (Cen, Empoli, FP) – BRLEK (Cen, Wisla Cracovia, FP) – CRISCITO (Dif, Zenit, S) – PIATEK (Att, Cracovia, D) – VALIETTI (Dif, Inter, D) – RADU (Por, Inter, D) – VODISEK (Por, Olimpia Lubiana, D) – LAKICEVIC (Dif, Vojvodina, S) – MARCHETTI (Por, Lazio, S) – SANDRO (Cen, Benevento, D) – MAZZITELLI (Cen, Sassuolo, D) – ROMULO (Cen, Verona, D) – GUNTER (Dif, Galatasaray, S) – KOUAME’ (Att, Cittadella, D) – ROLON (Cen, Malaga, P) – LOPEZ (Dif, Benfica, D) – FAVILLI (Att, Juventus, P)

CESSIONI: GENTILETTI (Dif, svincolato) – ROSI (Dif, svincolato) – VELOSO (Cen, svincolato) – ROSSI (Att, svincolato) – TAARABT (Att, Benfica, FP) – BERTOLACCI (Cen, Milan, FP) – PERIN (Por, Juventus, D) – BEGHETTO (Cen, Frosinone, D) – IMPROTA (Att, Benevento, D) – IZZO (Dif, Torino, D) – MILINKOVIC (Cen, Hull, D) – LAMANNA (Por, Spezia, D) – PANICO (Att, Cittadella, D) – SALCEDO (Att, Inter, P) – GHIGLIONE (Dif, Frosinone, P) – RIGONI (Cen, Parma, S) – FIAMOZZI (Dif, Lecce, D) – ZIMA (Por, Livorno, P) – ASENCIO (Att, Benevento, P) – COFIE (Cen, Sporting Gijon, S) – ROSSETTINI (Dif, Chievo, P) – RODRIGUEZ (Cen, Union La Calera, P) – SPINELLI (Att, Crotone, P)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Marchetti; Gunter, Lopez, Criscito; Lazovic, Romulo, Sandro, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Favilli.

INTER:

I nerazzurri si sono mossi divinamente sul mercato con l’obiettivo di ridurre il gap con la Juventus e provare a lottare per lo scudetto. Arrivi importantissimi che hanno portato a una difesa praticamente nuova (Vrsaljko, De Vrij, Asamoah), a un centrocampo guidato da Nainggolan con Politano atteso dal salto di qualità e con l’ultimo arrivo Keita pronto a rimescolare le carte in attacco. Cancelo e Rafinha hanno dovuto tornare al Valencia e al Barcellona ma questa Inter può sognare in grande.

VOTO OA SPORT: 8.

ACQUISTI: JOAO MARIO (Cen, West Ham, FP) – DI GENNARO (Por, Spezia, FP) – NAINGGOLAN (Cen, Roma, D) – POLITANO (Att, Sassuolo, P) – DE VRIJ (Dif, Lazio, S) – ASAMOAH (Dif, Juventus, S) – MARTINEZ (Att, Racing, D) – DIMARCO (Dif, Sion, D) – BASTONI (Dif, Atalanta, FP) – SALCEDO (Att, Genoa, P) – RIVAS (Att, Ternana, P) – VRSALJKO (Dif, Atletico Madrid, P) – KEITA (Att, Monaco, P)

CESSIONI: CANCELO (Dif, Valencia, FP) – LOPEZ (Dif, Benfica, FP) – RAFINHA (Cen, Barcellona, FP) – BARDI (Por, Frosinone, D) – SANTON (Dif, Roma, D) – ZANIOLO (Cen, Roma, D) – BETTELLA (Dif, Atalanta, D) – VALIETTI (Dif, Genoa, D) – RADU (Por, Genoa, D) – ODGAARD (Att, Sassuolo, P) – NAGATOMO (Dif, Galatasaray, D) – CARRARO (Cen, Atalanta, D) – MANAJ (Att, Albacete, D) – LONGO (Att, Huesca, D) – EDER (Att, Jiangsu Suning, D) – BIABIANY (Att, Parma, D) – DIMARCO (Dif, Parma, P) – BASTONI (Dif, Parma, P) – PUSCAS (Att, Palermo, D)

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

JUVENTUS:

Mercato letteralmente faraonico da parte dei bianconeri che hanno piazzato il colpo del secolo, quello che sposterà tutti i valori del nostro campionato. A Torino è infatti arrivato Cristiano Ronaldo, pronto a incantare a suon di magie al centro dell’attacco. Torna Bonucci dopo la deludente stagione al Milan, pronto a riprendersi il posto al centro della difesa mentre sulla fascia agirà Cancelo, altro grande colpo dal Valencia. Eccellente anche l’acquisto del turno Emre Can che farà sentire la sua presenza a centrocampo, da annotare anche il secondo portiere Perin dal Genoa. In uscita spicca l’addio di Higuain, fine contratto per Buffon.

VOTO OA SPORT: 9.

ACQUISTI: SPINAZZOLA (Dif, Atalanta, FP) – PJACA (Att, Schalke, FP) – KEAN (Att, Verona, FP) – CLEMENZA (Cen, Ascoli, FP) – BELTRAME (Att, Go Ahead Eagles, FP) – PERIN (Por, Genoa, D) – FAVILLI (Att, Ascoli, D) – EMRE CAN (Cen, Liverpool, S) – CANCELO (Dif, Valencia, D) – CRISTIANO RONALDO (Att, Real Madrid, D) -BONUCCI (Dif, Milan, D)

CESSIONI: BUFFON (Por, PSG, S) – LICHTSTEINER (Dif, Arsenal, S) – ASAMOAH (Dif, Inter, S) – HOWEDES (Dif, Schalke, FP) – CERRI (Att, Cagliari, D) – TELLO (Cen, Benevento, D) – LOMBARDI (Cen, Cagliari, D) – AUDERO (Por, Sampdoria, P) – ROGERIO (Dif, Sassuolo, P) – BRIGNOLI (Por, Benevento, D) – MANDRAGORA (Cen, Udinese, D) – MAGNANI (Dif, Sassuolo, D) – DEL FABRO (Dif, Cremonese, P) – HIGUAIN (Att, Milan, P) – CALDARA (Dif, Milan, D) – MARRONE (Cen, Verona, P) – PJACA (Att, Fiorentina, P) – FAVILLI (Att, Genoa, P) – STURARO (Cen, Sporting Lisbona, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

LAZIO:

Tante uscite importanti che rischiano di indebolire la rosa: De Vrij, Nani e Felipe Anderson hanno fatto le valigie, la squadra pagherà l’assenza di giocatori di classe. Tra gli acquisti spiccano quelli del difensore Acerbi del Sassuolo e del centrocampista Berisha dal Salisbugo ma era lecito aspettarsi qualcosa in più dalla compagine di Lotito che ora dovrà stringere i denti per trattenere Milinkovic-Savic, pedina fondamentale insieme a Immobile e Luis Alberto.

VOTO OA SPORT: 5.

ACQUISTI: CATALDI (Cen, Benevento, FP) – LOMBARDI (Att, Benevento, FP) – KISHNA (Att, ADO Den Haag, FP) – MINALA (Cen, Salernitana, FP) – MORRISON (Cen, Atlas, FP) – MAURICIO (Dif, Legia Varsavia, FP) – ROSSI (Cen, Salernitana, FP) – OIKONOMIDIS (Att, Western Sidney, FP) – DURMISI (Dif, Betis, D) – SPROCATI (Att, Salernitana, D) – BERISHA (Cen, Salisburgo, D) – PROTO (Por, Olympiakos, S) – ACERBI (Dif, Sassuolo, D) – BADELJ (Cen, Fiorentina, S) – CORREA (Att, Siviglia, D) – ANDERSON (Dif, Bari, D) – ANDRE’ ANDERSON (Cen, Santos, D)

CESSIONI: MARCHETTI (Por, Genoa, S) – DE VRIJ (Dif, Inter, S) – NANI (Att, Valencia, FP) – DJORDJEVIC (Att, Chievo, S) – TOUNKARA (Att, Schaffhausen, P) – PALOMBI (Cen, Lecce, P) – FELIPE ANDERSON (Att, West Ham, D) – CRECCO (Cen, Pescara, D)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN:

I rossoneri hanno voluto fare le cose in grande, l’obiettivo è quello di tornare al top e l’arrivo di un attaccante di razza come Higuain, di un difensore di qualità come Caldara e di un centrocampista del calibro come Bakayoko (dal Chelsea) hanno notevolmente rafforzato questo Milan che potrà contare anche su Strinic e Simic. Spiccano gli addii di Antonelli, Bonucci (tornato alla Juventus) e Kalinic (dall’Atletico Madrid).

VOTO OA SPORT: 8.

ACQUISTI: BACCA (Att, Villarreal, FP) – BERTOLACCI (Cen, Genoa, FP) – SIMIC (Dif, Crotone, FP) – GABRIEL (Por, Empoli, FP) – PLIZZARI (Por, Ternana, FP) – REINA (Por, Napoli, S) – STRINIC (Dif, Sampdoria, S) – HALILOVIC (Cen, Amburgo, S) – HIGUAIN (Att, Juventus, P) – CALDARA (Dif, Juventus, D) – BAKAYOKO (Cen, Chelsea, P)

CESSIONI: FELICIOLI (Dif, Perugia, P) – BONUCCI (Dif, Juventus, D) – GOMEZ (Dif, Palmeiras, P) – KALINIC (Att, Atletico Madrid, D) – ANTONELLI (Dif, Empoli, D) – SILVA (Att, Siviglia, P) – LOCATELLI (Cen, Sassuolo, D)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

NAPOLI:

I partenopei sognano di vincere lo scudetto e si affidano a Carlo Ancelotti in panchina. Il maestro ha però perso il fondamentale Jorginho a centrocampo (andato al Chelsea) e punterà sui soliti tre attaccanti Callejon, Mertens, Insigne visto che Inglese è stato acquistato e poi ceduto al Parma. In porta per il momento giocherà Meret ma si va a caccia di nuove opzioni, il centrocampista Fabian dal Betis. potrebbe essere la grande rivelazione.

VOTO OA SPORT: 6,5.

ACQUISTI: INGLESE (Att, Chievo, FP) – MAKSIMOVIC (Dif, Spartak Mosca, FP) – GRASSI (Cen, SPAL, FP) – LUPERTO (Dif, Empoli, FP) – BIFULCO (Att, Pro Vercelli, FP) – VERDI (Att, Bologna, D) – CICIRETTI (Att, Benevento, S) – VINICIUS (Att, Real SC, D) – YOUNES (Att, Ajax, S) – FABIAN (Cen, Betis, D) – MERET (Por, Udinese, D) – KARNEZIS (Por, Udinese, D) – MALCUIT (Dif, Lilla, D)

CESSIONI: REINA (Por, Milan, S) – RAFAEL (Por, Sampdoria, S) – MAGGIO (Dif, Benevento, S) – MILIC (Dif, svincolato) – GIACCHERINI (Cen, Chievo, D) – SEPE (Por, Parma, P) – LEANDRINHO (Att, Atletico Mineiro, P) – JORGINHO (Cen, Chelsea, D) – TUTINO (Cen, Cosenza, P) – MACHACH (Cen, Carpi, P) – R. INSIGNE (Att, Benevento, P) – CICIRETTI (Att, Parma, P) – INGLESE (Att, Parma, P) – GRASSI (Cen, Parma, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.

PARMA:

Il Parma sta facendo sul serio e nelle ultime ore si è davvero scatenato. In attacco arriva Inglese ceduto dal Napoli, in fase offensiva ci sarà anche Biabiany, spicca Bruno Alves in difesa dal Glasgow Rangers e anche Bastoni potrà dire la sua. Lucarelli ha deciso di chiamarsi fuori dopo tre promozioni consecutive.

VOTO OA SPORT: 7.

ACQUISTI: CICIRETTI (Att, Napoli, P)* – STULAC (Cen, Venezia, D) – SEPE (Por, Napoli, P) – BRUNO ALVES (Dif, Glasgow Rangers, S) – GOBBI (Dif, Chievo, S) – RIGONI (Cen, Genoa, S) – GALANO (Att, Bari, S) – BIABIANY (Att, Inter, D) – DIMARCO (Dif, Inter, P) – BASTONI (Dif, Inter, P) – SIERRALTA (Dif, Udinese, P) – INGLESE (Att, Napoli, P) – GRASSI (Cen, Napoli, P)

CESSIONI: LUCARELLI (Dif, svincolato) – INSIGNE (Att, Napoli, FP) – CICIRETTI (Att, Benevento, FP) – MAZZOCCHI (Dif, Perugia, D) – FREDIANI (Att, Ternana, P) – LESCANO (Att, Telstar, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bastoni, Bruno Alves, Dimarco; Grassi, Stulac, Rigoni;Biabiany, Inglese, Ciciretti.

ROMA:

Squadra totalmente rivoluzionata dopo il terzo posto in campionato e la semifinale di Champions League. Gli acquisti di due top player internazionali come i centrocampisti Pastore e Nzonzi impreziosiscono una rosa caratterizzata anche dagli arrivi dell’attaccante Kluivert e dell’altro centrocampista Cristante ma il mercato il in uscita è stato molto consistente visto che sono partiti le stelle Nainggolan, Allison, Bruno Peres, Defrel.

VOTO OA SPORT: 7,5.

ACQUISTI: GYOMBER (Dif, Bari, FP) – CORIC (Cen, Dinamo Zagabria, D) – MARCANO (Dif, Porto, S) – CRISTANTE (Cen, Atalanta, D) – KLUIVERT (Att, Ajax, D) – MIRANTE (Por, Bologna, D) – SANTON (Dif, Inter, D) – ZANIOLO (Cen, Inter, D) – PASTORE (Cen, PSG, D) – BIANDA (Dif, Lens, D) – FUZATO (P, Palmeiras, D) – NURA (Dif, Perugia, FP) – OLSEN (Por, Copenaghen, D) – NZONZI (Cen, Siviglia, D)

CESSIONI: LOBONT (Por, svincolato) – CASTAN (Dif, Vasco, S) – SILVA (Dif, Sporting Lisbona, FP) – CALABRESI (Dif, Bologna, D) – TUMMINELLO (Att, Atalanta, D) – SKORUPSKI (Por, Bologna, D) – NAINGGOLAN (Cen, Inter, D) – MACHIN (Cen, Pescara, D) – BRUNO PERES (Dif, San Paolo, P) – SADIQ (Att, Glasgow Rangers, P) – PONCE (Att, AEK Atene, P) – ALISSON (Por, Liverpool, D) – CAPRADOSSI (Dif, Spezia, P) – ANTONUCCI (Att, Pescara, P) – GERSON (Cen, Fiorentina, P) – SOLERI (Att, Almere City, P) – DEFREL (Att, Sampdoria, P) – RICCI (Cen, Spezia, D) – VERDE (Att, Valladolid, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Perotti.

SAMPDORIA:

Cessioni importanti per i blucerchiati: Zapata va all’Atalanta, Torreira vola in Inghilterra, Strinic passa al Milan e Viviano giocherà per lo Sporting. Gli arrivi però del portiere Audero, del forte attaccante Defrel dalla Roma e del difensore Colley possono dare linfa alla squadra.

VOTO OA SPORT: 6,5.

ACQUISTI: BELEC* (Por, Benevento, D) – SIMIC (Dif, SPAL, FP) – ROLANDO (Cen, Palermo, FP) – FERRARI (Dif, Bologna, D) – COLLEY (Dif, Genk, D) – PEETERS (Cen, Bruges, D) – JANKTO (Cen, Udinese, D) – TAVARES (Dif, San Paolo, P) – AUDERO (Por, Juventus, P) – RAFAEL (Por, Napoli, S) – DEFREL (Att, Roma, P) – RONALDO VIEIRA (Cen, Leeds, D) – FURLAN (Cen, Bari, S)

CESSIONI: STRINIC (Dif, Milan, S) – DJURICIC (Cen, Sassuolo, S) – FERRARI (Dif, Sassuolo, FP) – VIVIANO (Por, Sporting, D) – TORREIRA (Cen, Arsenal, D) – ALVAREZ (Cen, svincolato) – ZAPATA (Att, Atalanta, P) – BONAZZOLI (Att, Padova, P) – PONCE (Att, Anzhi, D) – TOZZO (Por, Verona, P) – CAPEZZI (Cen, Empoli, P) – SILVESTRE (Dif, Empoli, D) – TOMIC (Cen, Zilina, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Barreto, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

SASSUOLO:

I neroverdi si sono rinforzati con Boateng, Locatelli, Ferrari e Di Francesco: cambi importanti tra attacco e difesa, l’obiettivo è quello di disputare un buon campionato. Le cessioni di lusso sono state quelle di Politano e Falcinelli.

VOTO OA SPORT: 6,5.

ACQUISTI: ROGERIO (Dif, Juventus, P)* – TROTTA (Att, Crotone, FP) – FERRARI (Dif, Sampdoria, FP) – SCAMACCA (Att, Cremonese, FP) – DJURICIC (Cen, Sampdoria, S) – SERNICOLA (Dif, Ternana, D) – ODGAARD (Att, Inter, P) – DI FRANCESCO (Att, Bologna, D) – BOATENG (Cen, Eintracht, D) – BOURABIA (Cen, Konyaspor, D) – BOGA (Cen, Chelsea, D) – MAGNANI (Dif, Juventus, D) – BRIGNOLA (Att, Benevento, D) – LOCATELLI (Cen, Milan, D)

CESSIONI: PEGOLO (Por, svincolato) – BIONDINI (Cen, Cesena, S) – POLITANO (Att, Inter, P) – FALCINELLI (Att, Bologna, D) – MAZZITELLI (Cen, Genoa, D) – ACERBI (Dif, Lazio, D) – GOLDANIGA (Dif, Frosinone, P) – MARCHIZZA (Dif, Crotone, P) – BANDINELLI (Cen, Benevento, P) – RICCI (Att, Benevento, P) – RAGUSA (Att, Verona, D)

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

SPAL:

Dopo la clamorosa salvezza dello scorso anno, gli emiliani ci riprovano. Arrivano l’attaccante Petagna dall’Atalanta e Fares dal Verona. Salutano Grassi e Borriello.

VOTO OA SPORT: 6,5.

ACQUISTI: PALOSCHI* (Att. Atalanta, D) – KURTIC* (Cen, Atalanta, D) – SALAMON* (Dif, Cagliari, D) – VIVIANI* (Cen, Verona, D) – A. GOMIS (Por, Torino, D)* – FARES (Cen, Verona, P) – DICKMANN (Dif, Novara, P) – VALOTI (Cen, Verona, P) – V. MILINKOVIC-SAVIC (Por, Torino, P) – PETAGNA (Att, Atalanta, P) – DJOUROU (Dif, Antalyaspor, S) – MONCINI (Att, Cesena, D)

CESSIONI: DRAME (Dif, svincolato) – BORRIELLO (Att, svincolato) – MERET (Por, Udinese, FP) – GRASSI (Cen, Napoli, FP) – MATTIELLO (Dif, Atalanta, FP) – BONAZZOLI (Att, Sampdoria, FP) – SIMIC (Dif, Sampdoria, FP) – CASTAGNETTI (Cen, Cremonese, D) – FINOTTO (Att, Cittadella, P) – M. GOMIS (Por, Siracusa, P) – KONATE (Cen, Cincinnati, P) – SALAMON (Dif, Frosinone, D) – CREMONESI (Dif, Perugia, P)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): A. Gomis; Djourou, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Viviani, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

TORINO:

Gli arrivi dei difensori Ola Aina (dal Chelsea) e Izzo (dal Genoa), l’attaccante Boyé e il centrocampista Meité hanno rinforzato una rosa che ha perso Burdisso e Obi: i granata possono togliersi delle soddisfazioni importanti.

VOTO OA SPORT: 6

ACQUISTI: N’KOULOU (Dif, Lione, D)* – PARIGINI (Att, Benevento, FP) – AJETI (Dif, Crotone, FP) – LUKIC (Cen, Levante, FP) – ARAMU (Att, Entella, FP) – IZZO (Dif, Genoa, D) -MEITE’ (Cen, Monaco, D) – BREMER (Dif, Atletico Mineiro, D) – ROSATI (Por, Perugia, D) – DAMASCAN (Att, Sheriff, D) – AINA (Dif, Chelsea, P)

CESSIONI: BURDISSO (Dif, svincolato) – MOLINARO (Dif, Frosinone, S) – CARLAO (Dif, Apoel Nicosia, P) – GOMIS (Por, SPAL, D) – AVELAR (Dif, Corinthians, P) – V. MILINKOVIC-SAVIC (Por, SPAL, P) – GUSTAFSON (Cen, Verona, P) – BARRECA (Dif, Monaco, D) – BOYÉ (Att, AEK Atene, P) – OBI (Cen, Chievo, D)

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic; Belotti.

UDINESE:

Spiccano gli arrivi del bomber Pussetto dall’Huracan e del centrocampista Mandragora dalla Juventus. La cessione del portiere Meret al Napoli potrebbe risultare decisiva. Si tratta per Lapadula.

VOTO OA SPORT: 6

ACQUISTI: HEURTAUX (Dif, Verona, FP) – BADU (Cen, Bursaspor, FP) – KONE (Cen, AEK Atene, FP) – WAGUE (Dif, Watford, FP) – COULIBALY (Cen, Pescara, FP) – VIZEU (Att, Flamengo, D) – TER AVEST (Dif, Twente, D) – MUSSO (Por, Racing, D) – OPOKU (Dif, Club Africain, D) – PUSSETTO (Att, Huracan, D) – MACHIS (Att, Granada, D) – MANDRAGORA (Cen, Juventus, D) – NICOLAS (Por, Verona, P)

CESSIONI: BIZZARRI (Por, Foggia, S) – EDENILSON (Dif, svincolato) – ZAMPANO (Dif, Pescara, FP) – MATOS (Att, Verona, FP) – MERET (Por, Napoli, D) – KARNEZIS (Por, Napoli, D) – COPPOLARO (Dif, Venezia, P) – JANKTO (Cen, Sampdoria, D) – WIDMER (Dif, Basilea, D) – MAXI LOPEZ (Att, Vasco da Gama, S) – PERICA (Att, Frosinone, P) – LUCAS EVANGELISTA (Cen, Nantes, D) – HALLFREDSSON (Cen, Frosinone, D) – SIERRALTA (Dif, Parma, P) – EWANDRO (Att, Austria Vienna, P) – BOCHNIEWICZ (Dif, Gornik Zabrze, P)

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Samir, Pezzella; Barak,Mandragora; Pussetto, De Paul, Machis; Lasagna.













